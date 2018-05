Juez: ha sido una "pérdida de respeto a la población" la reconstrucción de los hechos en el caso Carla Ayala

El juez Roberto Arévalo Ortuño, asignado al caso de la desaparición de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Ayala, señaló como una “pérdida de respeto a la población” el haber hecho el proceso de reconstrucción de los hechos relacionados al caso, cuando dicho proceso pudo haberse “evitado” si la Fiscalía General de la República (FGR) hubiera presentado unos videos como pruebas que asegura tener.

"Si es que existen esos videos, es una falta de consideración (de la @FGR_SV ) a los que fuimos a trabajar, a la población (...) y consecuentemente ha sido más caro hacer la reconstrucción": juez Roberto Arévalo Ortuño. pic.twitter.com/oJ17KLJVpR 31 de mayo de 2018

"Fue una pérdida de respeto a población, a los habitantes de la colonia donde se realizó la segunda parte de la reconstrucción del caso Carla Ayala y, además, fue muy caro hacerlo; eso se hubiera evitado si Fiscalía hubiera dicho que tiene videos, si es que de verdad tiene", declaró el juez este jueves durante una conferencia de prensa.

La agente Carla Ayala desapareció el pasado 29 de diciembre de 2017, luego de una fiesta de fin de año en la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la PNC. El presunto responsable de lesionar y desaparecer a Ayala es uno de los efectivos de esa exdivisión policial, Juan Josué Castillo, quien se encuentra prófugo.

La reconstrucción de los hechos del caso se ha realizado en dos etapas, las cuales han implicado el cierre de calles, específicamente de un tramo del Bulevar de Los Próceres, en San Salvador, zona en la que se ubicaba la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la PNC, lugar donde se realizó la fiesta que derivó en la desaparición de la agente.

Durante la conferencia, Arévalo Ortuño recordó que existe un proceso a realizarse en caso se tenga duda del criterio de juicio del juez. "Si la Fiscalía me tiene desconfianza, pues que me recuse. Pero que argumente por qué lo hará", enfatizó. Arévalo Ortuño dejó en claro que "esta no es una contestación a la Fiscalía, sino una aclaración necesaria para el pueblo salvadoreño".

"La Fiscalía no ha presentado pruebas de descargo en contra de los imputados, específicamente del comandante de guardia que tiene una minusvalía que le impedía correr detrás del prófugo", añadió el juez.

Por su parte, este miércoles, el fiscal general Meléndez dijo que el juez Arévalo Ortuño no tiene por qué exigir la presentación de nuevas pruebas en esta etapa donde procesan a dos policías y dos parientes del exagente del GRP Juan Josué Castillo.

"Él está conociendo parte de la instrucción del proceso que tiene, y nosotros estamos paralelamente investigando y buscando pruebas para acreditar ese caso, que es lo que hacemos en todos los casos cuando va a los tribunales", dijo Meléndez.

El fiscal general le recordó al juez Arévalo Ortuño que la ley le permite a la Fiscalía "recoger pruebas" durante el proceso de instrucción. "Él conoce lo que tiene en su tribunal, pero hay otros elementos que estamos trabajando y que no tiene por qué conocerlos en este momento; los va a conocer después, cuando acreditemos y presentemos la instrucción al final de la etapa".