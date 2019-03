Juez ordena por segunda vez realizar juicio Bukele-Chicas

Nayib Bukele, quien asumirá el cargo de presidente de la república el próximo 1.º de junio, tendrá que presentarse este jueves 7 de marzo al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla para responder por el delito de calumnia en contra de Eugenio Chicas, luego de que el juez de dicha instancia rechazó el recurso de revocatoria de los abogados defensores.

Bukele, a través de sus representantes Luis Mario Pérez Bennett y Ricardo Roque Baires, solicitó que se suspendiera el proceso judicial en su contra debido a que había sido elegido presidente y que la Constitución le otorga fuero durante su gestión, un argumento que el juez consideró no válido.

"Para el caso, tal como se dijo en la resolución de fecha 18 de febrero del año en curso, el señor Nayib Armando Bukele Ortez no ostenta a la fecha potestad legal para decidir sobre la administración pública (...) en otras palabras, no es funcionario al no ocupar o desempeñar el cargo o la función en el aparato estatal como presidente de la república", manifestó el juzgador en la resolución emitida ayer.

Anomalías

La parte acusadora en este proceso judicial solicitó también que Nayib Bukele sea declarado en rebeldía debido a su insistencia de no acudir a la vista pública.

Sobre este punto, el escrito del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla establece que solo habrá pronunciamiento el jueves 7 de marzo, a la hora de la audiencia (8:30 de la mañana).

El abogado Luis Mario Pérez Bennett declaró ayer que aún no está claro si se presentarán a la cita del jueves. Además, aclaró que han interpuesto una denuncia contra el juez que lleva el caso por supuesto fraude procesal.

"Durante todo este proceso hemos visto muchas anomalías, por eso cuestionamos y consideramos que el juez no nos garantiza un debido proceso, no hay imparcialidad. Hemos solicitado que él (el juez) se excuse porque está denunciado ante la Fiscalía General de la República desde junio del año pasado", declaró el defensor.

Pérez Bennett asegura, además, que los principales testigos de descargo han solicitado protección a la Unitdad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) porque habrían sido amenazados y amedrentados.

El abogado defensor dejó en claro que pase lo que pase el jueves impondrán otro recurso de revocatoria.