Juez pospone fallo contra exministro de Salud

Lee también

El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador pospuso ayer la lectura de la resolución de la audiencia preliminar contra el exministro de Salud Guillermo Maza Brizuela y otros 11 acusados de irregularidades en el proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).Maza enfrentó la audiencia preliminar en enero pasado. La oficina de prensa de Tribunales informó que la suspensión de la resolución obedece a que el Juzgado Segundo de Instrucción, donde Maza ya fue procesado por un caso relacionado, todavía no le ha remitido al Primero de Instrucción una información requerida.Otro de los motivos de la suspensión es que el juez ha dicho que, por la complejidad del caso, necesita más tiempo para revisar las 89 piezas que componen el proceso, y así poder confrontar la documentación con lo vertido por los fiscales y defensores en la audiencia preliminar.Maza es acusado de haber pagado por obras no concluidas durante la construcción del Hospital San Pedro de Usulután y Hospital Santa Gertrudis en San Vicente. En 2015, y por esta misma acusación, el entonces juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana, le decretó sobreseimiento provisional debido a que no estaba listo el peritaje financiero del caso. Ese peritaje sí ha sido incluido en el proceso actual.El exfuncionario ya fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia, que lo sentenció a tres años de prisión por haber autorizado el pago de sobreprecios durante la reconstrucción del Hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca, La Paz.