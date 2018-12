Juez rechaza censurar mensajes que comprometen a Enrique Rais

El Juzgado Octavo de Instrucción rechazó una solicitud del abogado Douglas Ernesto Melgar Argueta, defensor de Enrique Rais, con la que buscaba que LA PRENSA GRÁFICA (LPG) no divulgue las conversaciones telefónicas que el empresario sostuvo con sus abogados y el ex fiscal general Luis Martínez, conversaciones que constan en el proceso judicial que se sigue en contra de la supuesta estructura.

El equipo jurídico de Rais solicitó también que las noticias tituladas como "Magistrado pidió favores para dos procesados a ex fiscal general" y "Otros mensajes que comprometen al exfiscal", publicadas el 26 de noviembre en todas las plataformas de LA PRENSA GRÁFICA, fueran eliminadas del sitio web.

"Por vía que su autoridad judicial se pronuncie y exija retirar tal información del medio de comunicación social, y ordene de forma enérgica, con su facultad jurisdiccional, que no se continúe reproduciendo tal información que goza de reserva", argumentó el abogado de Rais.

De acuerdo con el argumento de Melgar Argueta, la divulgación de las llamadas atenta contra la intimidad y presunción de inocencia del empresario, prófugo de la justicia salvadoreña desde enero del año pasado.

"Jamás se podrá aceptar que en un artificioso interés camuflado sobre el derecho al libre acceso a la información por parte de una sociedad democrática, se vulneren tan abrumadora y descaradamente los derechos fundamentales de mi cliente", se lee en la petición.

El juez instructor declaró, el 29 de noviembre, improcedente la solicitud debido a que no le competen tales atribuciones, según consta en la respuesta emitida. "No es potestad de los juzgadores el ordenar a los periódicos, ya sean escritos o digitales, el retiro de tales publicaciones o ediciones, o que se ordene la no reproducción de tal o cual publicación", aseveró.

Las conversaciones y los mensajes entre Rais y su círculo íntimo revelan la cercanía entre el empresario y Martínez, quien ya fue condenado a cinco años de prisión por cometer ilícitos durante su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2012 y 2015.

El Juzgado Octavo de Instrucción lleva el proceso contra Enrique Rais por la supuesta fabricación de pruebas contra tres víctimas, entre ellas Claudia Herrera, pareja de Mario Calderón, un exabogado del empresario con quien tuvo desavenencias.