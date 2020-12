Juez sobresee a Arriaza Chicas y pone fin a proceso penal por incumplimiento de deberes

El Juzgado Quinto de Paz decretó un sobreseimiento definitivo para el director de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas, por atipicidad del delito y pone fin al proceso penal por incumplimiento de deberes.

Según resolución del juez, el procedimiento que realizó la Comisión Especial de la Asamblea Legislativas no fue legal ya que no entregó justificación del mismo y en las actas no estaba la orden de apremio para que Arriaza llevara al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Tras conocer la resolución del juez, el comisionado Arriaza Chicas agradeció que se haya desarrollado un juicio justo y objetivo en este proceso:

"Yo le pedí a Dios un juicio justo, un juez natural, un juez transparente, un juez objetivo. Yo le pedí al señor juez que hiciera una valoración jurídica, objetiva y transparente y gracias a Dios esta victoria, victoria jurídica para el pueblo salvadoreño", dijo.

Según la Fiscalía, Arriaza Chicas se excusó de cumplir la orden de llevar a Zelaya, aduciendo que el uso de la fuerza pública se rige bajo el principio de “última ratio”, como límite al ejercicio del poder frente a los derechos fundamentales y que con base en las razones que Zelaya expuso, él como director de la corporación policial determinó que el ministro de Hacienda tenía una causa justificada para no haber asistido a los citatorios hechos por la Asamblea.

Uno de los fiscales del caso agregó que esperarán a que el juez emita el escrito de sentencia, hasta el 6 de enero, para analizarla y estudiar si interpondrán un recurso.

Uno de los fiscales del caso explica que esperarán a que el juez emita el escrito de sentencia, hasta el 6 de enero, para analizarla y estudiar si interpondrán un recurso: (Video: @Javier_9127) pic.twitter.com/yrFh1KQVro — LPGJudicial (@LPGJudicial) December 23, 2020

Arriaza fue acusado por la Fiscalía General de la República de incumplimiento de deberes, al no cumplir con la orden de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga el uso de préstamos durante la pandemia por COVID-19, de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Según la Fiscalía, el delito es penalizado en El Salvador con cuatro a seis años de cárce, la cual podía ampliarse hasta una tercera parte más si se comprueba el cometimiento de otro delito de tipo penal. Sin embargo, desde el principio del proceso en su contra, el director policial Arriaza Chicas aseguró que la orden de la comisión especial de la Asamblea carecía de fundamentos legales y constitucionales, por lo que la institución policial hizo caso omiso a la petición.

El pasado 15 de diciembre, la FGR presentó la acusación contra el comisionado Arriaza Chicas y el tribunal le notificó los cargos en otra audiencia, fijando la fecha del 22 de diciembre para la audiencia inicial.

Reacción del Presidente Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele reaccionó al sobreseimiento de Arriaza Chicas celebrando que "no pasaron ni siquiera la primera instancia", además, felicitó al comisionado a quien instó a "a seguir combatiendo la delincuencia".

No pasaron ni siquiera la primera instancia.



Todo el show del antejuicio en la @AsambleaSV, una total farsa.



¡Felicitaciones @Director_PNC!



Otra vez más prueba con hechos, que sus acciones son apegadas a la ley.



Ahora, a seguir combatiendo la delincuencia. https://t.co/9nT9Iig33y — ���� (@nayibbukele) December 23, 2020