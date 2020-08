Juez suspende audiencia

La audiencia para verificar los avances que ha tenido una denuncia por daños al medio ambiente en un sector del río Grande de San Miguel, fue suspendida por el juez ambiental para la zona oriental, Elí Díaz, debido a la ausencia de representantes de instituciones de gobierno. A la audiencia asistieron representantes de la alcaldía de San Miguel, una de las instituciones denunciadas, incluyendo el jefe de la unidad de medio ambiente, Juan José Ávalos; pero no acudió ningún funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ni las personas denunciantes.

El juez dijo, que los denunciantes son ganaderos y habitantes de comunidades aledañas al río Grande de San Miguel, que exigieron obras de mitigación para evitar inundaciones en viviendas y terrenos del cantón Miraflores y la comunidad conocida como La Pelota, además de la Laguna de Olomega. "Habíamos señalado en la primera audiencia que este día (ayer) nos íbamos a reunir para que me presentaran informes del avance respecto a la denuncia ambiental, pero no vinieron. Esto atrasa, pero debido a que hemos estado con la pandemia no puedo ser muy exigente en eso", expresó el juez. Añadió que no se ha cumplido el plazo de dos meses que dio para presentar los informes.