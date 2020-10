Juez vuelve a pedir archivos de El Mozote

Ha dado cinco días hábiles al presidente Bukele para realizar la entrega, pues los documentos mostrados en cadena nacional no aparecen.

El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó al presidente de la República, Nayib Bukele, entregar a más tardar en cinco días hábiles los documentos y archivos desclasificados y sustraídos de diferentes unidades militares y del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) relacionados a la masacre de El Mozote.

David Morales, querellante de las víctimas de El Mozote en el proceso judicial, dijo que el miércoles pasado fueron notificados sobre la orden del juez Guzmán, pues hasta el momento la Presidencia de la República no ha dado ninguna información al respecto.

Bukele mostró el 24 de septiembre, en cadena nacional, cajas de archivos que supuestamente contienen la única información gubernamental relacionada a la masacre de El Mozote. Pero según Morales ya ha pasado casi un mes y no los han visto físicamente. "Es falso que esa supuesta evidencia documental, que mostró el presidente, haya sido entregada al tribunal", cuestionó.

Morales también mencionó que tampoco el equipo fiscal asignado al caso tiene conocimiento de que esos documentos se hayan entregado ya a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Por lo tanto el presidente no ha desclasificado nada, no ha entregado nada y son falsas las afirmaciones, en el sentido de que esto se hubiera entregado como dijeron varios personeros militares en diversas unidades que fueron visitadas por el juez a efecto de inspección y no se le permitió la entrada", señaló Morales.

Este nuevo requerimiento es el último acto procesal que se ha realizado durante las inspecciones relacionadas al caso, que concluyeron ayer.

Las inspecciones en el Archivo General de la Nación del Ministerio de Cultura se alargaron porque encontraron otros indicios documentales. Solamente quedan pendientes las inspecciones en la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel y en el Destacamento Militar número cuatro de San Francisco Gotera.

El querellante aseguró que es probable que esas inspecciones se realicen la próxima semana, los días 26 y 27 de octubre.

Desde el inicio de las inspecciones ordenadas por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, el 21 de septiembre, se ha negado el acceso a diferentes unidades militares para poder realizarlas y en varios ocasiones hubo fuerte presencia militar armada para impedir el paso de Guzmán y del equipo investigador.

Los militares han presentado diferentes argumentos. Al inicio decían que desconocían de ese proceso, luego dijeron que no poseían en ese lugar la información que el juez buscaba y por último mencionaron que desconocían la programación de la inspección y que el presidente de la República, Nayib Bukele, ya había entregado los archivos.