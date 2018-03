Jueza presenta recurso a CSJ para evitar suspensión

Lee también

La jueza de Familia de Soyapango, Patricia Elizabeth Molina Nuila, presentó un recurso de revocatoria ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspenderla tres días sin goce de sueldo.La sanción fue interpuesta el pasado 5 de enero porque la jueza fue denunciada por suspender una audiencia y pedir a las partes que contrataran a otro abogado.La funcionaria acudió la semana pasada a la Corte a pedir la revocatoria porque cree que no se probó lo planteado en la denuncia en su contra y porque considera que se violaron garantías en el proceso, ya que, a su juicio, no se le concedió derecho de audiencia. La jueza también cuestiona que la Corte hizo pública la decisión de suspenderla, previo a notificarle por escrito la decisión, algo que considera un “adelanto de criterio”.La jueza de Familia acumulaba varias denuncias en el Departamento de Investigación Judicial. Esa oficina le informó que la exonera en dos casos: en uno era acusada de haber golpeado a una persona en el tribunal, pero la Corte estableció que esa persona convulsionó en audiencia y por eso se cayó. En el otro, la jueza fue denunciada por un abogado que la acusó de llamarlo ignorante. Investigación Profesional resolvió que el señalamiento de ignorancia de leyes no se puede entender como una ofensa.