Jueza: “El delito es muy ofensivo... Se dejaron de realizar obras”

Después de una hora de retraso, la titular del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ingresó a la sala de audiencias para dar a conocer la resolución del caso, en el que están acusadas 17 personas por el delito de lavado de dinero. “Perdón por la tardanza, pero ha sido difícil llegar a una resolución”, se disculpó a su ingreso la funcionaria. Antes de dar a conocer su veredicto, explicó la vinculación directa que tiene los imputados con el primer caso por el que guarda prisión provisional el expresidente Elías Antonio Saca.“Ya todos sabemos que con el dinero de cuentas del Estado exfuncionarios realizaron depósitos a sus cuentas personales y que como destino final de esos fondos fue al patrimonio del expresidente Saca”, explicó.Luego de eso, mencionó que para este caso la Fiscalía General de la República (FGR) también tiene como respaldo varios documentos que fueron entregados por distintos bancos. Explicó que debido a esto, ella pudo evidenciar que hay suficientes elementos que señalan la probable participación de los acusados.“Hay conductas o acciones de desvalor en los depósitos y retiro de dinero de una cuentas a otras. Yo he llegado a esa conclusión. A pesar de que el requerimiento fiscal es extenso, he logrado determinar el papel de cada uno de los imputados”, mencionó la funcionaria.Con base en esa conclusión determinó que era necesario que todos los acusados pasen a la etapa de instrucción. “El delito es muy ofensivo. Por los $246 millones que utilizaron se dejaron de realizar obras. Todos sabemos la situación del país”, señaló la funcionaria.Diez de los acusados fueron enviados a prisión porque, según la jueza, existe peligro de que se fuguen. Solo en tres de los casos la jueza concedió medidas sustitutivas, a cambio del pago de una fianza de $250,000. La defensa había pedido sobreseerlos de agrupaciones ilícitas, pero ella dijo que será el juez de Instrucción quien determine si es necesario que también sean procesados por este delito. “En la etapa de instrucción lo hará al juez, porque la FGR no presentó mayor elemento para acreditar este delito”, señaló la funcionaria.