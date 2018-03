Jueza Marenco: “Ser la más votada no es un pase directo a la Corte”

La jueza Marina Marenco de Torrento fue la precandidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que obtuvo más votos en la elección que realizó la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) el pasado sábado.

Los 2,150 votos que recibió, a su juicio, son a causa de su trayectoria en la judicatura y, además, porque es docente universitaria.

“Yo creo que ha sido producto de mi trayectoria y de mi hoja de vida. Tengo 23 años de estar en la carrera judicial, he sido ‘consejal’ del Consejo Nacional de la Judicatura. También tengo 20 años de estar en la docencia. La docencia es bastante determinante... Yo tengo 20 años dando clases en la (Universidad Dr. José) Matías Delgado y creo que mis alumnos también fueron un buen apoyo, porque vi a muchos de ellos”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa elegirán de una lista 30 candidatos –15 electos por el gremio de abogados y 15 escogidos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ)–. Deben escoger a cuatro nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y a uno de la Sala de lo Civil.

De Torrento considera que ser la persona que recibió más votos en las elecciones de la FEDAES no la convierte automáticamente en favorita. “Ser la más votada no es un pase directo a la Corte. Será la Asamblea Legislativa los que decidan quién cumple con los requisitos”, dijo la titular del Juzgado Segundo de Familia. En el pasado los diputados no necesariamente escogieron a los más votados.

De los 15 candidatos que fueron seleccionados el pasado sábado, algunos tienen vínculos con el FMLN. De Torrento, sin embargo, no quiso opinar al respecto. “Yo no puedo hacer un juicio de valor. Yo creo que todos los abogados tenemos derecho a competir y de tener las aspiraciones de llegar al máximo tribunal. Ahora bien, existen filtros. La Constitución da parámetro y hay una jurisprudencia. Al final de cuentas será la Asamblea Legislativa la que va seleccionar a los próximos magistrados”, declaró la candidata propuesta por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

“Los abogados y abogadas del país me han mandado un mensaje, me han dado su voto de confianza”.

Marina Marenco de Torrento,

jueza de Familia y candidata a magistrada de la CSJ

“Lo que ocasiona este resultado es una gran responsabilidad. Los abogados y abogadas del país me han mandado un mensaje, me han dado su voto de confianza. Las consecuencias de esto es que tiene que ser mi esmero para trabajar cada día más, sobre todo con independencia judicial”, agregó la funcionaria, quien está satisfecha con el resultado .