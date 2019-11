Jueza admite a pareja Calderón Herrera como víctima de Rais

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador admitió a los esposos Mario Ricardo Calderón Castillo y Claudia María Herrera como posibles víctimas de la estructura de corrupción judicial que supuestamente lideraron Enrique Rais y el ex fiscal general Luis Martínez, en el proceso judicial denominado Corruptela.

Lila Álvarez, jueza Cuarta de Instrucción interina, emitió la resolución el 22 de octubre. La juzgadora explicó que tanto Mario Calderón como Claudia Herrera podrían "haberse visto dañados" por los delitos que la Fiscalía presume cometieron Rais y los demás ligados a la estructura de corrupción judicial. La Fiscalía los acusa de ofrecer y aceptar sobornos para afectar a adversarios con procesos judiciales.

La jueza emitió esa resolución como respuesta a una solicitud de Calderón y Herrera, quienes aseguraron que Enrique Rais, Hugo Blanco Rais (sobrino de Rais), el exfiscal Martínez y un grupo de abogados relacionados con Rais participaron en la fabricación de cuatro procesos judiciales en su contra, que constan en la acusación conocida como Corruptela que la Fiscalía presentó ante la justicia salvadoreña.

Calderón y Herrera argumentaron al juzgado que Rais y los otros acusados conspiraron para fabricarles acusaciones de lavado de dinero, amenazas, extorsión y falsedad material. Las investigaciones fiscales sostienen que Rais, prófugo de la justicia de 2017, sobornó a Martínez para fabricar los casos porque tuvo problemas con Calderón, quien fue su abogado.

Los abogados Carlos Mauricio Miranda, defensor de Enrique Rais, y Nora Carolina Herrador, representante del ex fiscal adjunto Édgar Márquez (otro imputado), se opusieron a la admisión de los esposos como víctimas en el caso. Los defensores aseguraron que la pareja no debía formar parte del proceso porque podrían tener interés de indemnización.

Según Miranda y Herrador, los delitos de soborno que enfrentan sus defendidos no conllevan una indemnización a personas particulares. La jueza Álvarez no aceptó los argumentos y admitió a Calderón y Herrera como posibles víctimas, aunque aclaró que la decisión no es definitiva: en el proceso va a definir si existen indicios para sostener esa hipótesis.

En Corruptela, la Fiscalía asegura que desmanteló una estructura de corrupción judicial compuesta por 36 personas que era liderada por el ex fiscal general Luis Martínez y los prófugos Enrique Rais y el expresidente Mauricio Funes.

El proceso está en la etapa de ampliación de pruebas, llamada Instrucción, y los principales acusados son prófugos. Mientras las autoridades no capturen a los imputados, el proceso contra ellos seguirá estancado en esta etapa.