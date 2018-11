Jueza confirma viaje de Jorge Hernández a Estados Unidos

La jueza Novena de Instrucción, Nora Montoya, confirmó ayer que el empresario Jorge Hernández viajó a Estados Unidos "dentro del proceso de investigación" que lo vincula con una supuesta red que lavó cerca de $8 millones provenientes de la Presidencia durante la administración del expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero.

La juzgadora, en una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA, aseguró que no puede revelar los motivos del viaje ni otros detalles relacionados con el caso porque tiene reserva total durante toda la etapa de instrucción, que finalizará a principios de diciembre.

"Es que todo está dentro del proceso. No son acciones aisladas, sino que está todo dentro del proceso de investigación. Se supone que ahorita andan investigando y que son decenas de procesos que se van a abrir con el dicho (de Hernández)", se limitó a decir Montoya.

Hernández permanece en su hogar con medidas sustitutivas a la detención desde hace varios meses, sin que las autoridades judiciales confirmen la fecha exacta en que le otorgaron el beneficio.

Estos tipos de viajes no son permitidos cuando alguien tiene la calidad de imputado en un proceso judicial. La jueza de Instrucción explicó que estas licencias son extendidas cuando los implicados son testigos de un caso. "Si es imputado, difícilmente se pueda hacer (dar permiso para viaje); si no es imputado, entonces son otras las condiciones bajo las cuales se puede acceder o no", apuntó.

La jueza afirmó que aunque el caso tenga reserva, la Fiscalía General de la República (FGR) siempre está enterada de todo lo que sucede en los procesos judiciales, por lo que no pueden decir que no estuvo al tanto de la salida de Hernández.

"En ese caso no pueden desmarcarse ni Fiscalía ni defensa, porque ellos siempre tienen conocimiento, aunque tenga reserva un caso", dijo.

Salvador Martínez, director de Comunicaciones de la Fiscalía, confirmó que el juzgado encargado del caso les notificó la extensión del permiso de viaje hacia Estados Unidos, pero recalcó que la jueza es quien debe brindar las explicaciones del motivo de la diligencia. "Es el juzgado el que otorga el permiso a los imputados, porque ellos tienen la custodia de los acusados desde que son puestos a la orden de los tribunales, incluso el abogado del imputado es a ellos (jueces) a quienes les presenta escrito para hacer esas solicitudes, por lo que deberían ser ellos los que le expliquen sus dudas en torno de esa autorización", señaló.