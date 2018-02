Jueza envía al psicólogo a policía por tener $1 de marihuana

El policía Milton L. deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas asistir al psicólogo, después que la titular del Juzgado Primero de Paz de Soyapango le impuso medidas alternas a la prisión porque tenía una porción de marihuana en su bolsón valorada en $1.

El policia no podrá ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias que generen dependencia. Pero, además, tendrá que asistir al psicólogo ‘’para que se le oriente lo bueno y lo que no debe hacer en su vida que afecte su integridad como agente, como padre y como compañero de trabajo, ya que no puede estar poniendo en riesgo su vida’’, dice el comunicado que envió la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial de Santa Tecla.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) registraron a Milton L., y a otros hombres, cuando estaban afuera de una tienda en el pasaje 1 de la colonia 22 de Abril, el 9 de febrero pasado. Los policías encontraron una porción de marihuana que vale $0.91 en el bolsón de Milton.

La juzgadora resolvió suspender por un año el proceso penal en contra de Milton, pero le impuso las medidas alternas.