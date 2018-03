Jueza ordenó seguir proceso judicial a exdirectivos ACACYOS

Lee también

Desde el 1.º de agosto del año pasado, cuatro miembros de la Asociación Cooperativa de Transporte, Ahorro, Crédito y otros Servicios de Montebello de Responsabilidad Limitada (ACACYOS de R. L.) deben cumplir con medidas sustitutivas a la detención provisional por atribuírseles la probable comisión del delito de administración fraudulenta.La denuncia fue puesta ante la Fiscalía de la República en 2014 por un miembro de la cooperativa contra cuatro miembros del consejo de administración del período 2012-2014 que fue presidido por Genaro Isaac Ramírez, su hijo, quien fue vicepresidente, el entonces tesorero y la secretaria.El Juzgado de Paz de Mejicanos resolvió las medidas sustitutivas de que los imputados residan en la misma dirección que presentaron al momento de la audiencia y se presenten una vez al mes al Juzgado de Instrucción de Mejicanos, adonde se remitieron las actuaciones.Para considerar que hay formación del delito de administración fraudulenta, la jueza de Paz tomó en cuenta la denuncia, copia certificada de la escritura de constitución de la cooperativa, entrevistas del demandante y de las auditoras del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), la certificación de sus informes, inspección ocular y documentos fotográficos del allanamiento que se hizo a ACACYOS el 30 de junio de 2015. Los informes del Sistema de Gestión de Calidad de INSAFOCOOP de abril, junio y septiembre de 2014 concluyeron que “los miembros del consejo de administración realizan operaciones tanto para la cooperativa como a la Sociedad Credisalva, S. A de C. V”.El demandante, Luis Cruz, indicó que se espera que en mayo se retome el caso en etapa de instrucción. Lo que originó las sospechas habría sido falta de información sobre los estados financieros y el uso del subsidio al transporte, préstamos que se habrían hecho usando a la cooperativa de fiadora y la disminución del porcentaje de utilidades; por lo que se pidió una auditoría al INSAFOCOOP. ACACYOS opera las rutas 46-B y C y 53 microbús.“Como la ruta es bastante rentable. Ahí en ningún momento ha habido escasez, sí ha habido manoseo con el dinero; porque no hay cuentas claras. De ahí se originaron las denuncias, porque él (Ramírez) se negó rotundamente a entregar balances financieros”, comentó el demandante.Considera que la disminución de porcentaje de utilidades fue “arbitraria” ya que le bajó de 14 % a 10 %. Los que tenían más del 10 % habrían distribuido el excedente entre familiares miembros de la cooperativa. “Yo no sé adónde ha ido a parar ese porcentaje, a mí me pagan con base en ese 10 % en anticipo de dividendos. No dan información”, comentó.Añadió que por la denuncia han tratado de sacarlo de la cooperativa. “La verdad de que él (Ramírez) se rasga las vestiduras diciendo y señalando que quiere justicia, pero él está haciendo lo mismo. Y como transportistas, no es un presidente de gremial, es un dictador”, dijo.LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de Ramírez en este caso, quien fue enfático en decir que el caso tiene un trasfondo netamente político y lo que buscan es perjudicarlo.“Este señor (demandante) incluso aceptó en una asamblea general que él estaba siendo ayudado en Casa Presidencial para ese proceso. Que nosotros lo venimos diciendo que algunos casos han sido politizados. Todas las observaciones que hizo el INSAFOCOOP, que es el ente que nos regula, hoy por hoy todo está en orden”, aseguró Ramírez.Agregó que se realizaron cuatro auditorías del INSAFOCOOP y que el demandante era parte del consejo de administración y tenía conocimiento de las decisiones que tomaron y que algunas competen a la asamblea general. “Me resulta sospechoso que hable de un caso específico que se ha reducido porcentaje de participación. Sí es cierto, porque así lo manda la ley del INSAFOCOOP”, sostuvo.Ramírez también dijo que la ley no prohíbe que haya familiares en las cooperativas y que el caso es una distracción de las denuncias que hacen contra el Gobierno. “Estos son los casos fabricados con la ayuda de Casa Presidencial, que es lo único que pudieron encontrar. Es una cuestión eminentemente política, apadrinada por el viceministro de Transporte”, dijo.