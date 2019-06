Jueza otorga libertad a familiares y socios del ex alcalde de Apopa acusados de corrupción

Las 21 personas vinculadas al caso “Comuna Apopa” acusadas de corrupción durante la gestión del ex alcalde Elías Hernández enfrentarán el proceso judicial en libertad, con medidas sustitutivas a la detención que implican que deben llegar a firmar cada 30 días, no salir del país y no cambiar de domicilio. Solamente Herández continuará bajo detención provisional.

Así lo determinó el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, donde los imputados enfrentaron la audiencia inicial de imposición de medidas. La resolución fue dada a conocer a eso de las 11:00 de la noche del viernes, dijo uno de los abogados defensores, Carlos Miranda.

Fiscalía: comuna de Apopa creaba licitaciones falsas para esposa del exalcalde

Entre los procesados se encuentra la esposa del ex alcalde y su hijo, Evelinda Serrano y Darwin Hernández, respectivamente. La jueza les impuso una fianza de $5 mil a cada uno. Los acusados fueron capturados el lunes en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC).

"Obviamente la Jueza ha valorado todos los casos y considera que ninguno de los procesados pueden fugarse, dado que el proceso penal es un sistema de garantías y los procesados gozarán de libertad hasta que no se imponga una pena de prisión o se demuestre su inocencia", consideró Miranda.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que la jueza “benefició” a los acusados a pesar que los fiscales Anticorrupción presentaron “sólidos elementos de prueba que los vinculan en hechos delictivos” y probaron “los extremos procesales sobre la actuación ilícita de los imputados”.

La Fiscalía había solicitado al Juzgado que decretara prisión preventiva contra todos los miembros de la estructura vinculada al ex alcalde, quienes son procesados por negociaciones ilícitas, peculado, soborno, fraude procesal, cohecho activo y cohecho propio.

La Fiscalía asegura que unos $626 mil fueron defraudados a la Alcaldía de Apopa mediante compras simuladas en favor de la esposa del ex edil.