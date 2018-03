Jueza rechaza más embargos en caso Saca y envía a 10 a prisión

Lee también

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decidió no embargar los bienes y las cuentas bancarias de los 17 nuevos procesados en la segunda etapa del caso Destape de la Corrupción, en el cual la Fiscalía General de la República (FGR) coloca como principal imputado al expresidente de la República Elías Antonio Saca.La jueza Séptima de Paz dijo que la Fiscalía no logró determinar cuántas cuentas y bienes debían permanecer congelados durante el proceso judicial, por lo que no consideró prudente inmovilizarlos. Jorge Cortez, jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, la contradijo y aseguró que sí presentaron las cantidades a embargar: “Sí se presentó. Así como dijo la jueza que es una cantidad voluminosa de pruebas de personas naturales y jurídicas. Vamos a hacer un estudio para luego presentarlo”, afirmó.Los fiscales del caso expusieron durante la audiencia inicial que los 17 acusados, entre ellos la esposa del expresidente Saca, y también agencias de publicidad recibieron dinero del Estado, por lo que era necesario decretar el embargo. La Fiscalía los acusa de haber lavado $22 millones de los $246 millones de fondos públicos que supuestamente fueron desviados a cuentas privadas.La Unidad de Investigación Financiera solicitó a diferentes bancos los movimientos en las cuentas de la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, su grupo familiar y sus empresas, y determinó que en su conjunto, entre mayo de 2004 y 2015, hicieron transacciones bancarias que sobrepasaron los $131 millones.La jueza consideró que la Fiscalía presentó suficientes indicios para decretar la detención provisional de nueve de los 17 imputados por lavado de dinero y prisión para un acusado de encubrimiento. En cambio, la ex primera dama; José Antonio Lemus Simún, directivo de ANLE; y el fundador de Funes y Asociados, César Daniel Funes Cruz, serán procesados en libertad, tal como lo solicitó la Fiscalía. Estas tres personas tienen cinco días hábiles para cancelar una fianza de $250,000 cada uno. En el caso de Mixco de Saca, la jueza explicó que decidió que no pagara los $500,000 que sugirió la Fiscalía porque no estableció por qué solicitaba esa cantidad.Lisandro Quintanilla, uno de los defensores, no estuvo de acuerdo en que ellos tres sean procesados en libertad. “Nos parece una enorme injusticia que le haya decretado medidas sustitutivas a unas personas y a mi cliente y al resto de imputados no. Ellos también son merecedores de tener medidas alternas a la detención”, dijo a la jueza.Ante el cuestionamiento, ella respondió: “Bien claro lo dijo aquí: la señora Ligia de Saca tiene a su cargo una cantidad enorme de empleados y tiene que administrar las empresas”.La Dirección General de Centros Penales (DGCP) decidirá a cuál centro penal serán llevados los 10 enviados a prisión. Hay tres procesados más que no han sido capturados, y al imputado Hernán Leiva Alemán la jueza le decretó arresto domiciliario porque padece de cáncer, según constató la jueza con un chequeo que practicó Medicina Legal.La jueza explicó que la Fiscalía presentó suficientes indicios que señalan la participación en lavado de dinero de los imputados. Uno de los casos que mencionó fue el de Sonia Guadalupe Morales de Reyes, quien supuestamente fue jefa de Recursos Humanos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Las investigaciones fiscales arrojaron que a ella le depositaron más de $45,000 a su cuenta personal. Su defensor aseguró que recibió ese dinero para el pago de planilla.“No se acreditó un contrato laboral o una carta de despido. Creo que todos en este lugar sabemos que el pago de planilla no lo hace un jefe de Recursos Humanos. Lo que ellos hacen es contratar a personas... Los abogados me presentaron constancias de CAPRES pero eso no es suficiente para acreditar que ellas laboraron en ese lugar”, aseveró la juzgadora.