Jueza revierte estado de emergencia en Cárcel de Mujeres

El Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador revirtió ayer la declaratoria de emergencia que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) impuso, el 20 de junio pasado, al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, mejor conocido como Cárcel de Mujeres.

La jueza resolvió que la DGCP no fue capaz de justificar la suspensión temporal de derechos porque no logró individualizar la amenaza que podrían representar las internas del centro penitenciario.

La jueza Segunda de Vigilancia Penitenciaria le advirtió a la DGCP que le justificara la medida porque consideró que el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza; y la directora de Cárcel de Mujeres, Fanny Patricia Pacheco, declararon emergencia en el centro penal de Ilopango sin fundamentar las razones.

El viernes pasado, Centros Penales le remitió a la jueza dos oficios vía correo electrónico donde le argumentó que se "han recibido informes constantes provenientes de los distintos directores de los centros penales a escala nacional, respecto de distintas actividades orientadas a dañar al personal de seguridad, entiéndase custodios penitenciarios, miembros de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada".

Sin embargo, la jueza considera que Centros Penales no logró individualizar y "no es posible bajo el lema de evitar la comisión de delitos lanzar una medida general que afecte a toda la población penitenciaria, que incluye a quienes probablemente han participado en hechos delictivos, como también a aquellos que no han participado".

Por lo que resuelve restituir los "derechos y garantías que han sido suspendidos por la declaratoria y confirmación de estado de emergencia emitido administrativamente".