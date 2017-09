Juicio caso BAES: No hubo conciliación

Las partes involucradas en el juicio por el caso de contaminación ambiental de Baterías de El Salvador (BAES) no conciliaron este lunes. La querella no aceptó la conciliación porque dice que no representa a todas las víctimas y que le fue imposible llegar a un acuerdo con todas ellas.

Ovidio González, de Tutela Legal , dijo que solo tiene representación legal del 26 % de las víctimas y que el 74 % restante se quedaría fuera del acuerdo. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido más de $3,000 millones en daños y la defensa solo ofreció $30,000 para más de mil víctimas.

Desde el 2009, la Fiscalía acusó a los exempleados de BAES Hugo Reinaldo Trujillo, Arturo Carballo y José Edgardo Brito de contaminación ambiental agravada, pero el pasado miércoles el delito fue cambiado por contaminación ambiental culposa; esta última tipificación permite la conciliación. La Fiscalía presentó un recurso de revocatoria ante esta decisión, argumentando que los imputados sí tenían conocimiento técnico del riesgo de contaminación al no seguir el plan ambiental.

Sin embargo, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador resolvió que la FGR presentó ese recurso fuera de tiempo, por lo que no fue admitido. Para un delito culposo las leyes contemplan una pena menor. En este caso, una pena de uno a tres años, que es excarcelable.

El juicio continuará mañana con los alegatos de la defensa. El martes también será dado a conocer el fallo.