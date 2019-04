Juicio contra ex diputado Douglas Mejía Avilés por enriquecimiento ilícito pasa a audiencia probatoria

El ex diputado Douglás Mejía Avilés y su esposa, Brenda Quezada de Mejía, continúan en el juicio civil por enriquecimiento ilícito después de no poder justificar un total de $307,000 en sus ingresos familiares durante 2009 y 2014, tiempo en el cual Mejía Avilés fue parte del Órgano Legislativo en representación del partido Cambio Democrático (CD).

Ambos estaban citados ayer para enfrentar la audiencia preparatoria en la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, pero únicamente acudió su abogado con la intención de poner un recurso de improponibilidad y cerrar el proceso judicial.

Los esposos afirmaban que la demanda de la Fiscalía General de la República (FGR) carece de sustento de ley, pero los magistrados Alfonso Castillo Robles y Rigoberto Chicas determinaron no aceptar el recurso.

Después de eso los responsables de la Cámara admitieron todas las pruebas que propuso la FGR y fijaron la siguiente audiencia para el 5 de julio de este año.

El proceso contra el ex diputado viene desde enero de 2017, después que la FGR recibió un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CJS). En él se argumentaba que Avilés no justificó un total de $260,000 de su declaración patrimonial al salir del cargo público, mientras que su esposa no justificó otros $47,000.