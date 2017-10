Juicio ético a Bukele se extiende por varias horas

El Tribunal de Ética del FMLN realizó ayer una maratónica jornada para analizar las acusaciones contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por violencia en contra de las mujeres (agresión verbal y física en contra de la síndica de San Salvador, Xochitl Marchelli, durante una sesión del concejo capitalino) y por ataques contra la dirigencia del partido y el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén.

La sesión originalmente estaba convocada para las 9 de la mañana. Es el segundo día que el Tribunal de Ética farabundista intentaba sesionar, después de que el sábado se frustró la reunión debido a que Bukele no se presentó. Ayer no fue la excepción. Bukele no apareció, de modo que el tribunal le asignó “un abogado de oficio”, según comunicó la cuenta oficial del FMLN en Twitter. Posteriormente se conoció que el abogado es Luis Rivera.

Como testigos de descargo de Bukele se presentaron los concejales Mario Durán y Fabio Castillo. Este último, ex coordinador nacional del FMLN, no dio declaraciones a los periodistas. Durán sí. Aunque reconoció que no estuvo presente en la sesión del concejo en la que el alcalde agredió a la síndica, Durán se esmeró en decir que Bukele es “inocente”.

También aseguró que fue interrogado de otras reuniones del concejo. Marchelli ha dicho que las agresiones verbales de Bukele han sido continuadas y reiteradas.

En lugar de enfrentar los cargos de frente al Tribunal de Ética, Bukele se dedicó a lanzar mensajes a través de su cuenta personal en Twitter: empezó la jornada con una imagen del juicio de una bruja en la Edad Media; dijo que a los testigos de Marchelli se les dejó participar en la sesión mientras a Castillo y Durán se les mantenía “encerrados en un cuarto”; recordó que el 30 de octubre de 2016 la directiva departamental conjunta de ARENA tuiteó que lo iban a inhabilitar debido a sus múltiples reclamos en el sistema judicial salvadoreño (de los cuales al menos seis están activos en este momento) y dando retuits a las publicaciones de sus medios aliados.

La jornada de deliberaciones del Tribunal de Ética fue a puertas cerradas y durante al menos 11 horas y media.

Al cierre de la edición de esta nota, a las 9:30 de la noche, todavía no se conocía algún veredicto.

Extraoficialmente se conoció que podría darse a conocer la resolución hasta hoy, pero no fue confirmado –o desmentido– por el Tribunal de Ética.