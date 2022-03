Julio Olivo aviva fractura dentro del Tribunal Supremo Electoral

Directas. Así son las acusaciones que hace el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, contra cuatro de los integrantes propietarios del Organismo Colegiado de la institución.

"Está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral y quiero denunciarlo ante la comunidad nacional e internacional, se está destruyendo la institucionalidad de la autoridad electoral", fue la frase con la que el magistrado inició su denuncia.

De acuerdo con él, el pleno de magistrados está dividido en dos grupos: uno compuesto por cuatro personas que son las que toman las decisiones claves de la institución y otro formado por seis personas que son excluidas de y a quienes no se les consultan sus posturas.

"Cuatro magistrados, incluyendo la presidenta, dos magistrados que provienen de la Corte Suprema de Justicia, más el magistrado propuesto en las ternas de ARENA, el magistrado Wellman, se han tomado prácticamente el Tribunal Supremo Electoral y con cuatro votos realizan sesiones ordinarias y extraordinarias, votan por despedir, votan por rebajar sueldos y votan por contratar edificio, votan por todo y yo no soy convocado", asegura Olivo.

Los cuatro magistrados que señala son: Dora Esmeralda Martínez de Barahona, presidenta y propuesta de GANA, Luis Guillermo Wellman Carpio, magistrado propietario y propuesto por ARENA, Noel Antonio Orellana Orellana y Rubén Atilio Meléndez García, ambos magistrados propietarios y propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En tanto, quienes quedarían excluidos, aparte de Olivo, son: René Abelardo Molina Osorio, Marlon Harold Cornejo Ávalos, Carmen Veralíz Velásquez Sánchez, María Blanca Paz Moltalvo y Sonia Clementina Liévano de Lemuz, todos ellos en los cargos de magistrados suplentes.

La fractura al interior del Tribunal no es reciente. Hechos puntuales que ocurrieron en el marco de las elecciones municipales y legislativas del 2021 también la dejaron en evidencia.

Por ejemplo, horas antes de que las urnas abrieran, el Tribunal accedió a dar credenciales para que Nuevas Ideas (NI) tuviera miembros en las mesas de votación, incluso en los lugares donde iba coaligado con otros partidos políticos.

La apertura de algunos centros de votación estuvo retrasada por la tardanza en la entrega de estas credenciales.

Otro caso que ilustra la posible ruptura dentro de la autoridad electoral es la publicación de un comunicado en el que informaron que acatarían la resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta en la que habilita la reelección presidencial, esto pese a que la Constitución de la República la prohibe.

Transcurrió que previo a ese comunicado, publicado en la cuenta oficial de Twitter del Tribunal el 4 de septiembre del 2021, no hubo discusión en pleno de la resolución emitida por la Sala oficialista y que la postura fue fijada sin mayor consulta entre todos los magistrados.

"La ropa sucia se lava en casa, verdad, y yo lamento que el magistrado se exprese de la manera que lo está haciendo. Del 100 % de las resoluciones que hemos tomado, el 98 % se han tomado por unanimidad, serán casos excepcionales en los que ha habido discrepancia", responde el magistrado Orellana a las acusaciones hechas por Olivo.

Orellana sostiene que no son ciertos los señalamientos que contra él y otros magistrados que hace Olivo, quien incluso dijo que los cuatro magistrados realizan reuniones secretas, que tienen "pactos de tipo personal" y que con base en ellos toman las decisiones.

"Que Julio Olivo me pruebe a mí que yo he obtenido un beneficio personal. Lo invito a él que si tiene las pruebas, que vaya a la Fiscalía General de la República y las presente porque si no eso se convierte en un delito de difamación. No le voy a permitir que él, por sus egos, por pretender tener protagonismo, venga a intentar cuestionar o enlodar el prestigio y la credibilidad de una persona, eso no se lo voy a permitir", advierte Orellana.

Un cuestionamiento de Orellana a Olivo es que porque cuando él fue presidente del Tribunal no intentó corregir irregularidades al interior del ente y porqué no buscó que los procedimientos jurisdiccionales se cumplieran en debida forma.

Este periódico buscó la postura de la presidenta del TSE, la solicitud fue recibida por la institución pero al cierre de esta nota, no se había emitido respuesta.