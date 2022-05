Julio Olivo insiste en el TSE que promuevan reformas electorales

Aprobar reformas electorales que sean aplicables en las elecciones del 2024 es el punto sobre el que insiste el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo.

De acuerdo con un documento que difundió a través de su oficina de prensa, el magistrado plantea propuestas de cambio enfocadas en: el control de propaganda electoral y respeto al principio de equidad en materia electoral, el control del financiamiento privado en bitcóin de los partidos políticos y candidaturas partidarias y no partidarias, la regulación en torno a las presentaciones de candidaturas no partidarias en concejos municipales, la regulación de elementos para garantizar el sufragio pasivo y activo desde el exterior.

"(A) cada partido político le tiene que corresponder un financiamiento de parte del Estado, de igual manera hay que regular el financiamiento privado. No se vale que unos partidos políticos puedan recibir millonarias cantidades, mientras otros no reciben nada. Hay que regular también el bitcóin, ¿cómo vamos a hacer para regular esa moneda virtual, las donaciones privadas que se hacen a los partidos políticos? A la autoridad electoral le toca administrar y tratar de ponderar y equilibrar los dados para que no se carguen a un partido político", considera el magistrado.

En cuanto al voto desde el exterior, la Asamblea aprobó una ley, pero sigue sin definir el mecanismo de votación que estará disponible para la diáspora.

