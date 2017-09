Julio Rank niega haber lavado dinero durante gestión Saca

El exsecretario de comunicaciones de la presidencia de Elías Antonio Saca, Julio Rank, fue trasladado esta mañana desde el penal La Esperanza (mejor conocido como Mariona) hacia el Juzgado Cuarto de Instrucción para asistir a una audiencia especial que solicitó para declararse inocente del delito de caso especial de lavado de dinero y activos, argumentando que el dinero no provenía de actividades ilícitas, según dijo su abogado Lisandro Quintanilla.

"Soy inocente. No había tenido la oportunidad de declarar, así que esta vez lo hago (en audiencia especial)", dijo Rank, al tiempo que aseguró que no hay pruebas en su contra.

Abogado de Rank, Lisandro Quintanilla, dijo que la audiencia es para que Rank "aclare que es inocente de caso especial de lavado de dinero". — LPGJudicial (@LPGJudicial) 27 de septiembre de 2017

"No es posible que el señor Rank haya lavado dinero, porque el dinero no provenía de actividades ilícitas sino del presupuesto general de la nación. Entonces no es posible decir que hubo lavado", dijo el abogado Quintanilla.

Rank fue capturado junto al expresidente Saca por supuestamente participar en la desviación de $246 millones de fondos públicos hacia cuentas personales.