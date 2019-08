Julio Rank todavía no cumple requisitos para solicitar libertad condicional, dice juez

Julio Humberto Rank Romero, ex secretario de Comunicaciones de Elías Antonio Saca, quien cumple una condena de cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero, no completa los requisitos para solicitar la libertad condicional, dictaminó este viernes un juez en la audiencia especial de revisión de medidas llevada a cabo en el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria a solicitud de la defensa.

Julio Rank, condenado por lavado de dinero, no fue trasladado a la audiencia. Foto de LA PRENSA/Melvin Rivas, archivo

La fiscal del caso dijo que “previó a que él (Rank) pueda venir a gozar de un beneficio penitenciario debe reunir ciertos requisitos” que aún no se han cumplido. “Incluso está pendiente que se defina en cuanto a la responsabilidad civil. Hay un recurso de casación que Fiscalía ha interpuesto, eso no está resuelto, no está definido. Y mientras eso no se defina no se puede resolver si él puede gozar o no de un beneficio penitenciario”, agregó.

Respecto a esto, el abogado Lizandro Quintanilla explicó que una Cámara “declaró que no había fundamento para la responsabilidad civil decretada por el Tribunal Segundo de Sentencia y de concreto se pasó a abstracta”, lo que “significa que la Fiscalía tiene que iniciar un nuevo juicio para poder determinar la responsabilidad civil de todos”, refiriéndose al resto de condenados por el desvío de fondos públicos durante la presidencia de Antonio Saca.

Por otra parte, la fiscal del caso dijo también que “la Ley de Lavado de Dinero y Activos es bastante expresa en manifestar en que (Rank) no puede gozar de beneficio de la libertad condicional” por el delito que cometió.

Mientras, Quintanilla dijo que con la audiencia de hoy sienten que están “avanzando” y cree que “en las próximas semanas podemos estar en otra audiencia” que “ya sería para denegar u otorgar la libertad condicional certificada”.

Foto de LA PRENSA/Gerardo Arbaiza

La defensa esperaba que por las condiciones de salud de Rank y porque ya cumplió la mitad de su condena pudiera recibir una reducción de su pena.

El abogado dijo que en la audiencia de este viernes en la que participaron varios especialistas, entre estos un internista, un cardiólogo, un neurólogo y un infectólogo, quedó claro que Rank padece de enfermedades crónicas que han “producido daños severos” a su organismo.

Quintanilla recordó que el padecimiento de Rank se remonta a enero de este año y que en febrero sufrió un accidente cerebrovascular que al hacerle estudios siete meses después todavía reflejan secuelas en sus actitudes y cuerpo.

Rank se encuentra hospitalizado en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Doctor José Antonio Saldaña, en la carretera a Los Planes de Renderos en San Salvador.

“Actualmente presenta una gravedad en el sentido que todos los efectos que produjo el accidente cerebrovascular que sufrió”, dijo Quintanilla.

Espera que el juez imponga medidas de acuerdo a las “reformas que entraron en vigencia en 2017 con la ley penitenciaria, que establece que los pacientes con este tipo de enfermedades y cuya edad fuera superior a los 60 años puedan estar sujetos a control de un hospital y de personas responsables”.