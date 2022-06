Junio, por alcanzar 1,000 casos covid

En los primeros seis días de junio, el Gobierno ha confirmado casi 1,000 casos de covid-19, superando a los contagios que se registraron en todo abril y mayo juntos, indicó un análisis de LPG Datos basado en las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL).

El MINSAL actualizó ayer su página covid19.gob.sv con los datos del 5 y 6 de junio. El domingo se confirmaron 185 nuevos pacientes de la enfermedad y el lunes se sumaron otros 214, totalizando 399 casos en esos dos días.

En total, entre el 1 y el 6 de junio se identificaron 929 contagios, superando a los 278 de abril y los 628 de mayo, señaló LPG Datos. La cifra, no obstante, es similar a la registrada en los primeros seis meses de junio de 2021. En ese periodo, el MINSAL confirmó 948 casos, mientras que en 2020 fueron 433.

Hasta el lunes 6, los casos experimentaron su tercer día de incremento consecutivo, aunque la tendencia alcista comenzó a mediados de mayo y se pronunció hacia finales del mes, cuando el Gobierno reportó más de 100 casos diarios por primera vez desde el 20 de marzo.

Con los contagios detectados en los últimos días, la cantidad de personas que actualmente están padeciendo la enfermedad -es decir, los casos activos- llegó el lunes a 1,407. En la actualización anterior se informó de 1,057 casos activos hasta el 4 de junio, de los cuales 400 eran asintomáticos, 355 estables, 270 moderados, 24 graves y ocho críticos. Al cierre de esta nota, el MINSAL no habían actualizado estos pronósticos.

Sin embargo, en ningún momento de la pandemia el Gobierno ha puesto a disposición del público las estadísticas sobre la ocupación de camas hospitalarias por covid-19. La única información que se conoce al respecto es la que ha brindado en algunas ocasiones el ministro de Salud, Francisco Alabi, durante entrevistas de radio o televisión, y declaraciones a periodistas. El lunes, durante una entrevista con la Telecorporación Salvadoreña (TCS), Alabi dijo que solo los pacientes graves y moderados se encuentran hospitalizados.

El funcionario también se refirió al incremento los casos de coronavirus, el cual consideró que no es "una alarma" porque en otras ocasiones se han llegado a confirmar casi 1,000 contagios en un solo día. Añadió que las enfermedades respiratorias tienden a aumentar con la época lluviosa. No obstante, llamó a la población a no relajar las medidas de bioseguridad y a vacunarse si aún no lo ha hecho.