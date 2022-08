Junta directiva de Humanidades UES, sin acuerdo para aprobar horarios de clases

La Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES) no logró este miércoles un acuerdo para aprobar los horarios de clases del ciclo II-2022, luego reunirse en sesión extraordinaria, según informaron dos miembros del organismo.



La junta debía aprobar los horarios antes del feriado de agosto para que los alumnos inscribieran las materias en tiempo, pero no alcanzaron los cinco votos necesarios para emitir un acuerdo favorable, pese a que se reunieron el 26 y 29 de julio. Las clases iniciaron el lunes 8 de agosto en las otras 11 facultades de la UES, menos en la de Ciencias y Humanidades.



El decano de la facultad, Óscar Wilman Herrera, y un miembro de la junta directiva que pidió anonimato, confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que este miércoles se reunieron desde las 2:30 de la tarde para intentar alcanzar un acuerdo sobre los horarios en que los docentes impartirán clases, pero que los representantes del sector estudiantil de nuevo no dieron sus votos.



La fuente que pidió anonimato indicó que en la sesión extraordinaria de la junta se discutieron dos propuestas. La primera vino del decano, quien sugirió aprobar los horarios de clase para todas las carreras de la facultad, y la segunda fue puesta sobre la mesa por los delegados estudiantiles y consistía en aprobar horarios solo de seis unidades académicas.



“En la segunda propuesta se estaría discriminando al Departamento de Idiomas y al Departamento de Educación, que sumarían aproximadamente unos 3,000 estudiantes que no podrían inscribir las asignaturas. Los estudiantes consideran que es una flexibilización, pero lo que están haciendo es dejar afuera a las dos unidades académicas donde ellos quieren que se les contrate profesores”, afirmó el miembro de la junta.



De acuerdo con la fuente, es un inconveniente aprobar horarios de clase solo para seis escuelas y departamentos de Ciencias y Humanidades porque “(los estudiantes) no podrían inscribir las asignaturas, no tendrían profesores, es injusto que se les apruebe a unos y a otros no”.



Los más de 3,000 estudiantes representan el 40 % de los alumnos en la facultad. El decano Herrera señaló que el sector de estudiantes no ha cambiado su postura de dar sus votos solo si se contrata a los docentes hora clase que propusieron. Según el funcionario de la universidad, en la reunión que sostuvo la junta solo se lograron tres a favor de la propuesta de aprobar todos los horarios y hubo dos abstenciones de los estudiantes.



Ambas miembros de la comunidad universitaria coincidieron en que la aprobación de los horarios no se ha logrado debido a que el “problema real es la contratación que están proponiendo estudiantes de junta directiva de profesores, que es una competencia de los jefes de departamento. Ellos conocen al personal y hacen propuesta de contratación”.



Mañana a las 8:00 de la mañana, los miembros de la junta directiva de Ciencias y Humanidades reanudarán la sesión extraordinaria para intentar, de nuevo, alcanzar un acuerdo sobre los horarios de clase.



LA PRENSA GRÁFICA intentó por segunda ocasión obtener una postura de Alejandro Ramírez, representante del sector estudiantil en la junta de la facultad, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora