Juntas de agua en "limbo jurídico" por ley del agua

Este 12 de julio entra en vigor la Ley General de Recursos Hídricos en El Salvador, pero las juntas de agua, que abastecen a por lo menos 2,326 comunidades en el país, dicen estar en un "limbo jurídico" porque desconocen el mecanismo para implementar la normativa.

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua expresó ayer su temor de que las juntas no puedan cumplir la ley, en caso de que no reciban asesoría del Estado sobre las nuevas disposiciones. En ese sentido, Rodolfo Calles, miembro de la Alianza, instó ayer al Gobierno a dar asistencia técnica a las comunidades a través del reglamento que debe crear y aprobar la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el nuevo ente administrador del recurso hídrico. El artículo 167 establece que la ASA tendrá 180 días, después de entrar en vigor la Ley General de Recursos Hídricos, para elaborar y aprobar su normativa de funcionamiento.

"Es importante que en el reglamento quede plasmado cuáles van a ser los mecanismos que van a tener de apoyo de parte del Estado las juntas de agua, tanto para el manejo de los sistemas de agua como para el manejo de los vertidos", dijo Calles.

Amalia López, también integrante de la Alianza, advirtió que si las juntas no reciben capacitaciones, pueden dejar de funcionar. "Si en los reglamentos no se clarifica quién será el encargado de dar soporte técnico a las juntas de agua, muy probablemente se extinguen", acotó.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a representantes de las comunidades que se abastecen a través de juntas de Ahuachapán y Soyapango sobre si representantes del Órgano Ejecutivo se comunicaron para explicar la ley, pero aseguraron que no han recibido llamadas.

Efrén Mejía, presidente de la Asociación Comunal de la Colonia Santa Eduviges, del municipio de Soyapango, también coincidió en que no han recibido ninguna información de parte del Gobierno. "No hemos recibido ninguna notificación de ninguna índole, pero sí esperamos que la nueva institución que ellos han creado, la ASA, nos llamen o nos pidan reunirnos para abordar el tema, porque ellos también tienen responsabilidades según la ley", dijo Mejía.

Un representante de una junta de agua en Ahuachapán, que prefirió el anonimato, confirmó que desconocen el proceso a seguir sobre la ley. "Hasta el momento no se sabe nada de cómo se implementará esa ley. Algunas juntas de agua sí conocen la ley, no todas, pero por el momento no nos han llamado", añadió la fuente.

El 25 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Disolución del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), para que los recursos y personal de este pasen a la ASA.