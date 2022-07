Juntas de agua temen aumento en cobros por distribuir agua

Representantes de juntas de agua temen que el diseño del reglamento para implementar la Ley General de Recursos Hídricos eleve los costos para extraer y distribuir el líquido a las comunidades, y esto les obligue a aumentar el precio por suministrar el servicio a los usuarios.

Esta preocupación de los miembros de las juntas de agua se debe a que dicha ley establece en su artículo 105 que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) está facultada para determinar y autorizar los cánones por uso y aprovechamiento del líquido.

Están sujetas al pago del canon todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico para fines distintos al uso doméstico. "En el caso de redes de abastecimiento de agua, la ASA aplicará el cobro de este canon a las entidades que prestan dicho servicio", reza el artículo 109.

Humberto Flores, miembro de la Asociación de Desarrollo Comunal del cantón El Pinar, del municipio San Ignacio (Chalatenango), afirmó estar preocupado luego de que el pasado 12 de julio entrara en vigor la Ley de Recursos Hídricos, pero aún no hay reglamento para aplicarla y, por ende, se desconoce el canon que deberán pagar las juntas a la ASA.

Reglamento. El presidente de la ASA informó la semana pasada que están elaborando dos reglamentos para la Ley del Agua.

Flores dijo que como directivo de la junta de agua del cantón El Pinar siempre "velamos porque la comunidad tenga acceso a agua buena y no con altos precios", porque la comunidad está escaso el trabajo. Además, aseguró que ni el Gobierno ni la alcaldía de San Ignacio les ha aportado insumos para dar mantenimiento a la infraestructura de la junta de agua.

"Lo que pedimos es que no nos vayan a cobrar grandes precios. Tememos que con el reglamento de la ley nos ahoguen con altos precios que pagar. No quisiéramos poner cinco centavos más a cada usuario. No hay empleos, no hay dinero, hay meses que pagan y meses que no pagan", dijo . Flores es uno de los representantes de juntas de agua que asistió a las oficinas de la ASA para entregar propuestas para el reglamento general de la Ley del Recursos Hídricos; estas propuestas incluyen cuatro puntos que consideran esenciales para el funcionamiento de estas organizaciones comunales.

Las juntas piden que se haga un registro de los proyectos comunitarios de agua, también solicitan asistencia técnica, reducir los costos y declararlas como instituciones de interés social.

Arely Salas, integrante del Foro del Agua, indicó que tras la entrada en vigor de la ley, es necesario que las autoridades de la ASA expliquen cómo funcionará la institución, garanticen recursos económicos y tengan voluntad para resolver los problemas de desabastecimiento.