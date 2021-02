Juramentan a 1,892 fiscales electorales

El Fiscal General de la República, Raúl Melara finalizó la juramentación de 1,892 fiscales electorales que estarán presentes en los 1,595 centros de votación que serán instalados en todo el país para las elecciones de alcaldes y diputados el próximo domingo 28 de febrero.

Los fiscales electorales son los llamados a mantener las garantías en los centros de votación y prevenir o dirimir delitos durante la jornada electoral del domingo.

Melara aseguró que este equipo será uno de los principales garantes del proceso d elección y por eso instó a los fiscales a ser vigilantes del proceso electoral y a asegurar que la voluntad de los salvadoreños en las urnas sea respetado.

"No podemos permitir que aquellos que viven de la confrontación y que quieran generar un rédito político linchen y desacrediten su trabajo, eso no lo podemos permitir porque eso no es vivir en democracia. Nosotros tenemos la misión de garantizar al pueblo salvadoreño que van a elegir a los gobernantes que ellos quieran", aseguró el fiscal general, durante la juramentación de uno de los grupos.

También aprovechó su intervención para recordar a los fiscales juramentados que ante situaciones anormales que se presenten en los centros de votación busquen que estas se resuelvan con base a lo que establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el Código Electoral mismo.

El fiscal agregó que aplicarán la justicia sin temor porque eso es lo que garantiza que no ocurra ningún fraude y lo que a su vez permitirá consolidar el sistema democrático del país.

La Fiscal Electoral para las elecciones del próximo domingo 28 de febrero es Alma Campos, quien explicó que los fiscales serán los que garanticen el proceso electoral. En esta contienda se elegirán a los 262 alcaldes del país, los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y los miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).