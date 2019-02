Juramentan a peritos que investigarán el impacto social de macracre El Mozote

Esta mañana, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, fueron juramentados los peritos antropólogos sociales Irina Carlotta Silber, profesora asociada de antropología y directora del Departamento de Antropología, Género y Estudios Internacionales en el City College of New York (Estados Unidos), y Ralph Sprenkels, investigador en el Centre of Conflicts Studies en la Universidad de Utrecht (Holanda).

Son dos peritos que tendrán a su cargo una investigación documental y antropológica de la época en que la masacre El Mozote fue perpetrada por un batallón del Ejército, para lo cual harán un estudio sobre el impacto social y cultural que ocasionó dicho suceso en la población de las comunidades afectadas.

"Esta es una audiencia especial para la juramentación de peritos ya que el tribunal considera necesario ordenar algunas pericias antropológicas con el objeto de tener un dictamen especial que pudiera informar acerca de las condiciones de los lugares donde sucedieron los hechos que se investigan", explicó el juez segundo de primera instancia de San Francisco Gotera.

En este caso, el juez le otorgó a los expertos, tres meses para realizar investigaciones de campo y documentales, que serán la base del estudio que será presentado en audiencia en la que participarán todas las partes.

El caso de la masacre de El Mozote fue reabierto el 30 de septiembre de 2016 y hasta la fecha se encuentra en fase de instrucción.

En todo este tiempo se han presentado las declaraciones de dos peritas antropólogas forenses argentinas, los testimonios de 44 víctimas de la masacre, se han realizado visitas de campo a los lugares donde ocurrieron los hechos juzgados y se incorporaron varios peritos en diversas áreas de investigación social y militar.