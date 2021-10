Juramentan a puerta cerrada a 70 jueces

A puerta cerrada y sin la presencia de medios de comunicación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentaron a 70 jueces que fueron nombrados el pasado jueves en diferentes sedes judiciales a nivel nacional.

Fuentes internas de la CSJ han señalado que esos cambios han sido reubicaciones de jueces y que algunos de estos iniciaron la judicatura hace un año.

A las 10 de la mañana los funcionarios judiciales se presentaron al edificio administrativo de la corte en el que serían juramentados. En un acto que duró aproximadamente treinta minutos, las autoridades de la CSJ realizaron la juramentación.

Uno de los jueces consultados, que pidió no ser identificado, dijo que existe un grupo de funcionarios judiciales que no están conformes con estos cambios, pero que no hablan por temor a represalias o porque los pueden mover.

Este juez confirmó que iniciarán funciones el próximo 1 de noviembre y además dijo que existe incertidumbre en el sistema judicial. "Hay hermetismo porque nos pueden echar, muchos jueces no están conformes con los cambios y están preocupados, deprimidos, a algunos no les han pagado y tienen compromisos económicos. No sabemos qué va a pasar, no hallamos la puerta", expresó el funcionario.

Nombramientos exprés

Por lo general cuando hay sesión de Corte Plena, los magistrados de la CSJ reciben un día antes la agenda y los puntos a tratar en esa reunión. Sin embargo, en la agenda del pasado 14 de octubre no estaban incluidos los puntos a abordar en la Comisión de Jueces.

Ese día, el magistrado de la Sala de lo Civil, Alex Marroquín, hizo una propuesta relacionada a las vacantes, producto de las renuncias por el decreto legislativo 144, para lo cual llevaba una lista de jueces para nombrarlos en propiedad.

Ante eso, una de las magistradas, le dijo que esos nombramientos no eran transparentes y que tenían que hacerles llegar antes la información que se pretendía aprobar en Corte Plena.

Marroquín tomó luego nuevamente la palabra y, según lo mencionado por la fuente, empezó a irrespetar a la magistrada y le dijo que no estaba de acuerdo con lo que ella había planteado. "Lo que pasa es que usted no ha venido y no sabe lo que ha pasado aquí", asegura la fuente que respondió el magistrado.

Después de esa discusión, inició la aprobación y con votos de nueve de 15 magistrados avalaron la mayoría de nombramientos. "Siguieron nombrando a jueces en todo el país, en San Miguel, Santa Ana, Ahuachapán, La Unión, San Salvador. Fueron 70 en propiedad", dijo una fuente de la CSJ.