Juramentan peritos que ampliarán investigación de masacre El Mozote.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, realizó ayer la audiencia especial para la juramentación de cuatro peritos que se encargarán estudiar cómo operaba la estructura de la Fuerza Armada cuando se dio la masacre El Mozote,

Este es un proceso judicial que se ventila en dicho tribunal y en él se está acusando a un grupo de militares presuntamente vinculados a este genocidio.

Los expertos en pericia son: el coronel de origen peruano Clever Pino, Terry Karl, Astrid Francia y Johana Marroquín, quienes fueron propuestos por la querella en representación de la víctimas y por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los peritos se encargarán de realizar las pericias militar, antropológica y el análisis especial de documentos producidos en los Estados Unidos sobre la masacre que dejó cerca de mil víctimas.

"Son los primeros cuatro peritajes especiales no relacionados a evidencia física, sino vinculados a otras ciencias que puede coadyuvar a establecer la verdad, porque la masacre El Mozote no fue un hecho aislado sino fue una matanza en el marco de una política de terrorismo de Estado, donde se produjeron hechos similares durante cuatro años", expresó David Morales, acusador particular y director de litigios de Cristosal.

Previo a la juramentación, la defensa de los militares acusados por la masacre, se solicitó al juez una verificación previa de los atestados de los peritos. También pidieron realizar preguntas a los expertos para corrobar su idoneidad.

Sin embargo, el juez Jorge Guzmán aclaró a los defensores que los atestados han estado accesibles durante semanas para realizar observaciones y les recordó que no era el momento para examinar atestados e idoneidad porque ya fue hecho por el juzgado.

El juez también desestimó la petición de la defensa de incluir en la investigación, a los peritos Otto Romero y Humberto Corado, quienes fueron recomendados por la defensa de los militares señalados por la masacre, pero dichas personas quienes también fueron parte de la Fuerza Armada no se hicieron presentes al juzgado.

"No consideramos que sea objetiva la resolución emitida por el juez, principalmente porque no ha permitido que se incorpore en el peritaje los puntos de pericia que corresponden a la contraparte, es decir, se va someter a conocimiento del perito militar todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la Fuerza Armada y el juez está obviando que era un escenario de guerra y no ha permitido que se hagan los mismos puntos relativos al FMLN", dijo Francisco Garay, uno de los abogados defensores de los militares.

El Juzgado ha dado un plazo de tres meses a los peritos, los cuales inician a partir de enero para que puedan realizar las investigaciones pertinentes en el ámbito militar y antropológica, lo cual arrojará opiniones especializadas sobre la masacre y que han sido solicitadas por el juzgado.