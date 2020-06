Jurista: “hay un uso abusivo de la figura del veto presidencial”

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, consideró que los constantes vetos aducidos por el presidente tienen la finalidad de evitar que las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa entren en vigencia. Además aseguró que en este primer año de Gobierno, el mandatario ha procurado sortear las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional, algo que dijo es grave, y más cuando se busca hacer creer que la Sala, en dichas resoluciones, tiene intenciones que van en contra de cualquier otro Órgano del Estado.

¿Qué valoración se hace de este primer año de gestión del presidente Nayib Bukele, quien ha tenido algunos choques con la Corte Suprema de Justicia?

Sobre lo que vamos a llamar enfrentamientos entre el presidente con la Sala de lo Constitucional es motivo de preocupación. Es evidente que en una democracia se trata de convivir y administrar las diferencias, van a existir diferentes opiniones, en ocasiones hasta conflictos entre los diferentes órganos, sobre todo entre los órganos de responsabilidad política que en este caso son el Ejecutivo y el Legislativo. Y es normal que haya diferencias.

Pero estas diferencias, en este caso, no se han administrado de manera política, sino que de otra.

Ese es uno de los puntos que ha pasado, que esas diferencias se deben administrar políticamente, procurando no elevar el tono, no dinamitar los pilares de una democracia. Hay que recordar que como en cualquier grupo social familia o incluso pareja hay que administrar las diferencias de la mejor manera porque al fin y al cabo cuando existen esas situaciones para eso está un tercero que imparcial, independiente, autónomo para solucionar y tener la última palabra, que en este caso es la Sala de lo Constitucional. Pero en el sistema democrático ya debe aceptarse que ese es el que debe tener la última palabra y por lo tanto sus decisiones deben ser obedecidas, acatadas, aunque por supuesto pueden ser criticadas ya sea académica o socialmente, pero desde las autoridades debe haber cumplimiento.

¿Ese estricto cumplimiento no se ha dado a lo largo de este año?

Yo creo que lamentablemente desde dos perspectivas el presidente Bukele no cumple. Primero siempre procura sortear las resoluciones. Por ejemplo, cuando la Sala dijo que no pueden ser detenidas las personas simplemente por el hecho de incumplir la cuarentena, entonces vino el Ejecutivo y dijo no las tengo retenidas, sino que las tengo resguardadas; no, no las tengo resguardas, sino que están de otra manera, que al fin y al cabo, busca los mecanismos para no cumplir las resoluciones y lo más grave es cuando la resolución directamente no se cumple y se hace una afirmación de que no se reconoce la decisión judicial y se cuestiona la legitimidad imputándole a la Sala intenciones perversas como cuando dijo que la Sala quería ver muertos en la calle.

Y este discurso qué tanto afecta la imagen del presidente, porque si lo vemos a nivel de encuestas, parece que no le afecta, si tomamos en cuenta el porcentaje de aprobación que se le da.

Posiblemente a nivel interno no le afecte mucho pero creo que la trascendencia más que si le afecta o no es está coadyuvando o no al sistema democrático. Por supuesto que ante otros países que ya tienen otra visión democrática queda evidente que sus actuaciones no son constitucionales o democráticas.

¿Es un peligro para el futuro?

Estoy convencido que es un peligro. La tendencia del abuso de poder es como una bola de nieve que si no se detiene crece y crece. La experiencia en América Latina es que ese tipo de prácticas del líder ejecutor es muy aplaudida pero cuando se consolidan como una figura autoritaria es un riesgo. El detalle es que no se advierte el peligro cuando no se reconocen las cosas de forma inmediata, como por ejemplo cuando se dice que tal cosa afecta la democracia, o se violó el Estado de derecho, se violó la Constitución, porque esos conceptos son nociones abstractas y la mayoría de la población no los mira porque eso no da de comer; pero cuando la conducta del gobernante se traslada a la vida real ya es más entendido. Por ejemplo, cuando te detienen y te encierran sin plazo definido en un lugar insalubre y tienes un riesgo, la persona está sufriendo las consecuencias de una conducta inconstitucional o cuando se impide el libre tránsito, los varados, te das cuenta de cómo se vive en carne propia eso de la inconstitucionalidad.

¿Cómo se califica el uso de la figura del veto presidencial, tomando en cuenta que han sido más de 22 en el año?

Aunque habría que revisar caso por caso, creo que el uso de esa potestad del veto en algunas ocasiones se ha utilizado de forma fraudulenta. No hay duda que lo puede usar pero en la mayoría de los casos se ha usado como herramienta para evitar que las leyes entren en vigencia, como lo hizo cuando dijo que iba a ocupar los plazos máximos que le da la Constitución para vetar aun sin conocer el texto legal. Con eso lo que busca que alargar el plazo para que las leyes entren en vigencia. Si bien es cierto que existe ese instrumento pero hay ocasiones que hay un uso abusivo de esa figura.

¿Quién es?

Enrique Anaya - Abogado constitucionalista

Trayectoria:

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.