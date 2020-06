Juristas: Bukele no tiene facultad para restringir derechos

Cuatro juristas consideran que la Constitución de la República no le otorga facultades al presidente Nayib Bukele para que pueda restringir derechos.

Los juristas Enrique Anaya, Rodolfo González, René Hernádez Valiente y la abogada Ruth Leonora López coinciden en que no le han quitado las herramientas jurídicas al presidente de la República para combatir la pandemia.

El 20 junio pasado, Bukele pidió que le devuelvan al Gobierno "las facultades legales que siempre ha tenido" refiriéndose a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional varios decretos ejecutivos y legislativos relacionados con la restricción de derechos en el marco de la pandemia.

Para la abogada constitucionalista López "el presidente trata de desembarazarse de las responsabilidades que por estrategias mediáticas ha vetado, por no haber sancionado los decretos , si bien no establecían un régimen de emergencia , sí establecían límites y actuaciones claras para el Ministerio de Salud, y para el resto de instituciones del Estado".

"Él (presidente) sigue ignorando el decreto 31 que fue declarado inconstitucional. No es que se le estén quitando los derechos, es que él no los tiene ", dijo el exmagistrado constitucionalista Hernández Valiente. Agregó que la Sala "no tiene que ser quien le ratifique los decretos", pues considera que " debe ser apoyado por la Asamblea".

Además, Hernández Valiente considera que hay un error conceptual, pues insiste en que "no es cierto" lo que Bukele señala. "Hay una diferencia entre emergencia y excepción. No le han quitado derechos", explica.

"Yo creo que hay que defender el estado de derecho, debe ser defendido", remata el exmagistrado.

González, otro exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, coincide con la posición de Hernández Valiente al sostener que "la posición del presidente está equivocada, es diferente un régimen de excepción a un estado de emergencia".

Según el abogado constitucionalista Anaya, "si el presidente quiere, o estima que requiere nuevas o adicionales herramientas jurídicas; lo que debe de hacer es plantear el proyecto de ley y mandar una propuesta a la Asamblea pidiendo que le devuelva las herramientas".

Según los cuatro juristas, la autoridad competente es la Asamblea Legislativa, todos los decretos deben ser respaldados por los diputados.

Para López, hay una resistencia por parte del presidente a respetar los límites que están establecidos en la Constitución. Considera que la Asamblea emitió cuerpos normativos que Bukele vetó y criticó; y como estrategia comunicativa ha vetado los decretos.

El presiente, incluso, envió este fin de semana una carta abierta a la Asamblea y a la CSJ donde solicitó facultades para restringir la libre circulación , una de sus principales estrategias para contener la propagación del virus.

Sin embargo, tras la sentencia de la Sala, los diputados emitieron otro decreto que regula la emergencia y el reinicio de la economía; sin embargo, Bukele advirtió con vetarla; pero hasta ayer por la tarde aún no había sido enviada a la Asamblea.