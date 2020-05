Juristas ven vacío legal para afrontar pandemia

El Salvador amaneció hoy sin una ley vigente que permita al Gobierno enfrentar la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que se convirtió en pandemia, advirtieron ayer especialistas en derecho, ante el vencimiento de la única normativa legislativa que regulaba la prohibición de salir de casa como parte de la denominada cuarentena especial.

La ahora extinta Ley de Cuarentena, avalada por la Asamblea Legislativa el 4 de mayo, era el sostén legal del decreto ejecutivo 24, aprobado por la Presidencia de la República, que tiene vigencia hasta mañana, para regular la circulación ciudadana entre municipios, el transporte público y las salidas basadas en el número del Documento Único de Identidad (DUI). La intención de ambas normativas era bajar el aumento de contagios de la enfermedad causada por el coronavirus, que hasta ayer había provocado 30 muertes en el país.

“El decreto ejecutivo 24 no tendría base legal, siempre debe estar subordinado a una ley. Incluso mañana y pasado mañana, miércoles y jueves, ya estaría en entredicho ese decreto; porque sería un decreto ejecutivo sin ley. Pero, incluso, aceptando que tenga vigencia, llega hasta el jueves (mañana); si quisiera el Ejecutivo prorrogar ese decreto sin base legal, también hay un problema de constitucionalidad”, dijo Rodolfo González, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Hasta la fecha, el Gobierno no ha alcanzado acuerdo con el parlamento para ampliar la Ley de Cuarentena hasta el 6 de junio, fecha fijada por el presidente de la república, Nayib Bukele, para empezar a levantar las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia, que mantiene paralizado al país desde marzo.

Antes de ese vencimiento, la Asamblea también se negó a prorrogar la Ley de Emergencia, amparada en el decreto legislativo 593, que no está vigente desde el sábado pasado. El presidente Bukele quiso aumentar la duración de dicha normativa legislativa por su cuenta, sin el aval de los diputados, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia frenó la intención al admitir a análisis dos demandas de inconstitucionalidad, el lunes anterior.

Los diputados intentaron ayer en la madrugada tapar el vacío que dejan las dos normativas vencidas: aprobaron la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral y Reanudación de Labores en el marco de la Pandemia por covid-19, que busca definir fechas para levantar las restricciones a la movilidad ciudadana. Pero todavía no está vigente porque tiene que ser avalada por el presidente Bukele, quien ya dijo que la rechazará con su veto. Eso vuelve más difícil, en términos legales, el manejo de la pandemia.

“La pelota está en manos de la Asamblea, porque hoy (ayer) vence una ley y otra el jueves (mañana, el decreto ejecutivo 24). Allí caemos en un vacío normativo, porque no va a haber normas. La Asamblea tiene difícil, salvo que el día de ahora (ayer) se pronuncie este nuevo decreto (de emergencia)”, opinó René Hernández Valiente, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Una situación que no ocurrió.

Otro intento

Para tapar ese vacío de normas, la Presidencia de la República informó ayer por la tarde un decreto ejecutivo 26, que es un seguimiento al decreto que mantiene la cuarentena domiciliaria y la suspensión del transporte público de pasajeros, entre otras suspensiones, según lo anunció Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia de la República.

Pero, según los abogados consultados, el nuevo decreto anunciado podría tener un problema: corre el riesgo de ser suspendido por la Sala de lo Constitucional porque podría interferir otra vez en las atribuciones de la Asamblea Legislativa al decretar una especie de emergencia nacional. La misma razón por la que el tribunal constitucionalista ya suspendió el anterior decreto presidencial.

“Un nuevo decreto con el mismo contenido del número 18, yo lo que espero es que la Sala lo anule también porque es el mismo decreto 18. Ya se ha dicho en mucho tiempo en la jurisprudencia de la Sala que eso no tiene valor. Que la Sala controle de oficio el nuevo decreto es lo que corresponde, según la jurisprudencia”, dijo González a LA PRENSA GRÁFICA.

Mientras que el abogado Ramón Morales Quintanilla agregó que el nuevo decreto viene a tapar en parte el vacío normativo, aunque le parece que no es la manera adecuada de afrontar la crisis sanitaria. “Ya no habría vacío normativo, pero debería suplirse ese vacío por una ley, no por un decreto ejecutivo. Y lastimosamente se está haciendo por una forma que no es la adecuada”, apuntó.

La Sala de lo Constitucional solicitó a la Asamblea Legislativa y el Gobierno que colaboren entre sí para evitar el limbo jurídico de que el país no tenga ley de emergencia. Pero ambos órganos estatales mantienen una pugna que ha evitado consensos en los últimos días.

Según los especialistas en derecho, la aprobación de una ley que dé herramientas al Ejecutivo para combatir la pandemia es importante. “Esperamos que la racionalidad se imponga (...) Entonces puede haber un desbordamiento y podemos caer en el peor de los casos en un caos social”, señaló el exmagistrado Hernández Valiente.