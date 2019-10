"Juro ante Dios, correligionarios, amigos y a familia que nunca ofrecí dinero a pandillas": Quijano sobre señalamientos en su contra

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, volvió a negar categóricamente que se haya reunido con pandilleros cuando era candidato presidencial en 2014 para conocer cuánto dinero necesitaban a cambio de que lo apoyaran con votos.

El diputado de ARENA se pronunció otra vez al respecto, luego de que un testigo criteriado, denominado "Noé" en el caso contra los jefes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13) confesara que esa estructura criminal le solicitó $ 1 millón en una reunión por conseguirle votos durante la campaña presidencial de 2014.

Quijano apuntó que este señalamiento es una "cortina de humo" levantada por el presidente Nayib Bukele para ocultar las "desacertadas" decisiones que está tomando en diferentes temas de su administración.

"Estamos ante un Gobierno que está afanado en destruir la imagen de opositores y no en construir soluciones a los salvadoreños. Señor presidente, tiró esta cortina de humo para ocultar sus desacertadas decisiones, algunas de ellas relacionadas con la pérdidas de trabajo de cientos de compatriotas. Su ausencia durante la emergencia por las lluvias, el misterioso apagón en el aeropuerto, entre otros temas", recordó Quijano.

Quijano reiteró y juró ante diferentes sectores que jamás pactó con pandillas y mucho menos recibió dinero mientras fungió como candidato a la presidencia por ARENA.

"Juro ante ustedes y por medio de ustedes, ante la patria, mi familia que está muy acongojada, amigos y correligionarios, pero ante todo por mis compatriotas que siempre me han brindado su confianza, que jamás me he reunido con criminales, muchos menos para pactar y menos para ofrecer dinero", apuntó el presidente de la Asamblea.

Aseguró que, de ser necesario recurrir a instancias legales para limpiar su imagen, lo hará, ya que confía plenamente en que "prevalecerá el Estado de Derecho" y que "con la ayuda de Dios, el tiempo me dará la razón".

"Y que los salvadoreños, muchos de los que me atacan, recapacitarán y se darán cuenta de la errada decisión que tomaron al darle el voto", apuntó.

La conferencia del doctor Norman Quijano, presidente de la #AsambleaSV puede darle seguimiento en nuestro canal en YouTube https://t.co/FrFoYXiVge — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) October 21, 2019