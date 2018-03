Juzga tregua con pandillas hecha por Funes

Lee también

El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, juzgó por primera vez la tregua con pandillas que se llevó a cabo en la administración pasada del FMLN presidida por Mauricio Funes.En la entrevista “Frente a frente”, el presentador le preguntó al vicepresidente sobre la posibilidad de dialogar con pandillas.“Muchos han empezado a querer confundir derechos humanos y diálogo con criminales. Eso es una cosa que en estos momentos no cabe”, dijo Ortiz.Ante esto, el entrevistador le dijo que ya había un precedente de este proceso y que se había hecho en la pasada administración del FMLN. A esto Ortiz respondió: “Creo que fue un sinsentido hacer cosas en determinados momentos que son incoherentes con tu realidad”.De acuerdo con el vicepresidente, la administración de la que él es parte no concibe dialogar con pandillas. “Con todo el respeto del mundo, tú no puedes estar hablando (de eso), ¿cómo es que vas a dialogar con alguien que está ordenando 22 crímenes diarios?”, señaló Ortiz.De acuerdo con el funcionario, la apuesta de la administración actual se centra en aspectos como la represión, la prevención y la rehabilitación. Para él, todos los componentes deben ir de la mano.