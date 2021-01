Juzgado Especializado absuelve a alcalde

José Manuel Turcios Ruíz, alcalde del FMLN de la ciudad de Jucuapa, Usulután, fue absuelto del delito de organizaciones terroristas por el cual fue detenido en septiembre de 2017. El funcionario fue señalado de entregar dinero y dos escopetas a miembros de una estructura criminal para asegurar su victoria electoral en 2015. La audiencia del caso se realizó en diciembre en el Juzgado Especializado de la ciudad de San Miguel y el fallo fue conocido este martes. "En la audiencia el criteriado que me acusaba decía que hice la entrega a él, en marzo de 2013. Dice que lo recibí personalmente pero no me reconoce en la rueda de reos e incriminaba a otra persona" expresó Turcios.

Pero la Fiscalía dijo que apelará el fallo, ya que el alcalde fue absuelto a pesar de que otro grupo de 13 miembros de la estructura criminal capturados en el mismo procedimiento que el funcionario fueron condenados por el Juzgado.