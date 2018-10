Juzgado condena a ANDA por impago de tasas a San Marcos

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) fue condenada a pagar $25,412.87 a la Alcaldía Municipal de San Marcos en concepto de tasas municipales atrasadas, intereses y multas. El Juzgado de lo Civil de esa jurisdicción le notificó la sanción a la autónoma la segunda semana de este mes.

El juzgado resolvió condenar a ANDA porque la comuna de San Marcos logró demostrar que no le canceló tasas municipales desde finales de 2012 por los servicios recibidos en 14 inmuebles que tiene la autónoma en ese municipio, según consta en la sentencia que tiene en poder este periódico.

El fallo del juzgado deja claro que ANDA evadió el pago por los servicios municipales de alumbrado público, barrido de calles, recolección y disposición final de desechos sólidos.

La resolución consigna que ANDA fue notificada de la demanda y del proceso de embargo. El juzgado celebró una audiencia para que la autónoma compareciera a explicar sus argumentos del impago. Tras esa audiencia, la juzgadora rechazó el planteamiento de ANDA y decretó que debe honrar el pago de tasas municipales atrasadas, intereses y multas por los servicios recibidos. ANDA tiene deudas con otras 65 alcaldías, con montos de hasta $2.3 millones, como ocurre con San Salvador.

LA PRENSA GRÁFICA buscó hablar con el presidente de ANDA. Sin embargo, un vocero de la Dirección de Comunicaciones de ANDA confirmó, por medio de un correo electrónico, que "existe una notificación de sentencia"; sin embargo, aclaró que el 24 de octubre pasado, la ANDA presentó una apelación a un tribunal superior sobre esa decisión.

ANDA justificó, además, que "esa deuda es parte de la herencia de la anterior administración de Marco Fortín". Agregó que "de parte de la municipalidad, no se notificaron esas tasas municipales y se fueron directamente al juzgado para la ejecución forzosa de cobro".

Sin embargo, Fidel Fuentes, alcalde municipal de San Marcos electo bajo la bandera del FMLN, dijo que él le comunicó al actual presidente de ANDA, Felipe Rivas, sobre la deuda.

"Él delegó a un jurídico de ANDA que con prepotencia se negó a aceptar la prueba documental que ellos previamente habían depurado con nosotros, y establecer la deuda que hoy por sentencia judicial les obliga a pagarnos", señaló Fuentes.

La Dirección de Comunicación de ANDA también le dijo a este periódico que "esta nueva administración está trabajando por ordenar y responder, con base en el debido proceso. Para ello se han hecho intentos de conciliar saldos con cuentas pendientes de la municipalidad hacia la ANDA".

El alcalde de San Marcos también negó esa versión: "Nosotros cancelamos de $3,000 a $4,000 a ellos por el servicio de agua potable en todos los recintos municipales. Estamos al día en todas las facturas que nos emiten".

Fuentes agregó que el "objetivo primordial" de la demanda "es que honren la deuda que tienen con el municipio, que desde 2012 se han negado a cancelar en concepto de tasas por servicios".

Deuda frena comodato

La ANDA ha solicitado a la comuna de San Marcos un terreno en comodato para "la perforación de un nuevo pozo exclusivo para los habitantes del municipio, que resolvería las deficiencias en las zonas altas".

Fuentes le dijo a LA PRENSA GRÁFICA que parte de los requisitos para darle trámite a esa solicitud es no tener deudas con la comuna: "No se ha aceptado esa solicitud de comodato porque no están solventes".

Agregó que otra traba para estudiar el caso es que la autónoma no les ha presentado los "estudios de factibilidad de existencia de un acuífero subterráneo".

El alcalde señaló que también le exigen a ANDA que compense "realizando un proyecto de agua potable a 400 familias en la colonia Santa Rosa, que fue un proyecto al que se comprometió el expresidente Marcos Fortín en 2012".