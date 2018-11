Juzgado decreta medidas contra alcalde

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Miguel decretó medidas de protección a favor de un grupo de empleadas de la municipalidad de Conchagua, en La Unión, y en contra del alcalde, Jesús Abelino Medina, luego de que fueron solicitadas por las trabajadoras de la comuna.

De acuerdo con la versión que le brindaron las víctimas al tribunal, ellas se sienten discriminadas y acosadas laboralmente por parte del jefe de la comuna, desde que asumió la administración en mayo pasado.

Entre las medidas impuestas al jefe municipal están: abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar o realizar otras formas de maltrato de manera directa o a través de otras personas en contra de las empleadas o sus familias. Dicha orden debe ser acatada dentro y fuera del ámbito laboral.

"Se ordena que al momento de dirigirse o referirse a las señoras lo haga con respeto. Se prohíbe amenazarlas tanto en el ámbito privado como en el público. Emítase orden judicial de protección y auxilio policial", dice el documento que contiene la medidas dictadas por el tribunal.

Al ser consultado sobre la orden judicial, el alcalde consideró injusta la decisión tomada por el juzgado, debido a que, como parte demandada, no fue escuchada su versión sobre los hechos; pues asegura que las denuncias en su contra se han generado por un reordenamiento que se dio en la parte administrativa de la comuna.

"Y mi pregunta es y ¿el juez no valoró que si dicta medidas contra mí, yo no puedo tener ningún tipo de relación laboral con las personas?, por eso se me hubiera escuchado. Y me extraña que un juez me va a venir a ordenar cómo manejar la parte administrativa de la alcaldía; no se puede", expresó el alcalde.

Además, negó haberle violentado los derechos laborales y personales a las empleadas; quienes, según él, lo han denunciado en diferentes instancias, pero en razón del reordenamiento que se ha realizado en la alcaldía después de que asumió como nuevo jefe municipal de Conchagua.