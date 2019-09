Juzgado niega libertad a Julio Rank, condenado por corrupción en presidencia de Saca

Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones en el Gobierno de Elías Antonio Saca, debe continuar en prisión mientras cumple su condena por participar en la red de lavado de dinero que ayudó al expresidente Saca a desviar $301 millones de fondos públicos. La decisión la tomó el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Cumplimiento de Penas de San Salvador.

Foto de LA PRENSA/Archivo

La resolución judicial responde a una solicitud que hizo la defensa de Rank. Los abogados del exfuncionario pidieron al juez Levis Italmir Orellana, en una audiencia especial el 16 de agosto, que permitiera la libertad condicional de Rank porque, según consideran, padece problemas de salud graves luego de que sufrió un derrame cerebral.

Lisandro Quintanilla, representante del exfuncionario, dijo el mes pasado que Rank podría optar a la libertad condicional porque, además de los problemas de salud, ya cumplió la mitad de la condena. El exsecretario de Comunicaciones está en prisión desde octubre de 2016, y el Tribunal Segundo de Sentencia lo condenó a cinco años de cárcel en septiembre pasado, luego de que confesó en un juicio abreviado que ayudó al expresidente Saca a lavar dinero.

El juez Levis Orellana rechazó los argumentos de los abogados de Rank porque consideró que la sentencia contra el exfuncionario todavía no está en firme. Todavía está pendiente el dinero que Rank debe de reintegrar al Estado por el delito de lavado de dinero.

El Tribunal Segundo de Sentencia concluyó en septiembre pasado que Rank debía reintegrar $8,381,130.30. Pero luego de que la defensa apeló esa decisión, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revirtió esa resolución el 5 de julio pasado y dijo que debía ser un Tribunal de lo Civil el que determine la cantidad que Rank, Saca y todos los condenados deben regresar al Estado por el caso conocido como Destape a la Corrupción.

La Fiscalía General de la República (FGR) apeló esa resolución de la Cámara ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CJS), que todavía no se pronuncia sobre el caso. Mientras la Sala no resuelva, el juez Orellana considera que Rank no puede salir de prisión, confirmó esta mañana un representante de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.