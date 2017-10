Juzgado notifica a Nayib Bukele acusación por agresión a síndica

Expresiones de violencia contra la mujer es el delito que el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador le leyó ayer al alcalde capitalino, Nayib Bukele, como parte del proceso en su contra luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó el viernes de la semana pasada.

La lectura de los cargos contra Bukele duró unos 10 minutos, tiempo en el que, según el alcalde, escuchó el delito por el que está acusado y firmó la notificación. También le hicieron saber que la audiencia inicial será mañana a las 9 de la mañana.

Minutos antes, Bukele arremetió contra el fiscal general, Douglas Meléndez, por considerar que se “ha prestado al show político” que han montado las cúpulas de los partidos políticos.

“La fiscalía dice que no tiene recursos, pero aparentemente tiene recursos de sobra para hacer show como este que me parece un juicio absurdo, pero tengo que acudir porque si no sería desobediencia a particulares; entonces aquí estoy y el miércoles me toca venir de nuevo”, dijo el alcalde.

El caso contra Bukele inició en septiembre pasado cuando la síndica municipal, Xochitl Marchelli, lo acusó de haberla agredido durante una sesión del concejo municipal, en la que el alcalde la llamó “bruja”, de acuerdo con una grabación y testimonios, y le lanzó una manzana.

En esa sesión, Bukele se opuso a destituir a un miembro de la jefatura del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), acusado de abuso contra sus subalternas. Días después, la PNC detuvo al funcionario protegido del alcalde, para procesarlo por esos mismos cargos, debido a la evidencia en su contra.

Bukele estuvo acompañado de su abogada, Bertha María Deleón, quien también es la defensora de los procesados en el caso del ciberataque en contra de LA PRENSA GRÁFICA.

Deleón señaló que “el proceso no merece la credibilidad como lo ha sobredimensionado la Fiscalía. En menos de un mes el fiscal general ha presentado el requerimiento cuando hay casos mucho más relevantes que son de violencia, agresiones sexuales para niñas, para mujeres y violencia intrafamiliar donde el fiscal nunca hace nada”.

La Fiscalía ha dicho que solicitó que el caso sea enviado en la próxima etapa a la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia contra las mujeres.

El delito por el que está procesado el alcalde está contemplado en el artículo 55 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres y establece una pena que va desde los dos a los 25 salarios mínimos del sector comercio.

La fiscal asignada al caso dijo, cuando presentó la acusación, que cuenta con 18 testimonios de empleados y concejales de la alcaldía para probar que Bukele realizó acciones para “burlarse, desacreditar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo o espacios de participación, exponer a las mujeres a un riesgo de integridad física o emocional e impedir los procesos de participación de la mujer”.