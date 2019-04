Juzgado otorga 15 días a Fiscalía para que investigue culpabilidad del pastor Carlos Rivas

La Fiscalía Generalmente de la República (FGR) obtuvo hoy un periódico de 15 días hábiles para investigar y presentar pruebas que incriminen al pastor Carlos Rivas en el delito de conducción peligrosa, por manejar en aparente estado de ebriedad.

La FGR presentó un requerimiento en el Juzgado 4° de Paz de San Salvador, donde hoy se realizó la audiencia inicial. Ahí la juez determinó que no existían razones para privar de libertad a Rivas, pero otorgó 15 días de instrucción sumaria a la FGR, en un proceso abreviado.

Miguel Flores Durel, abogado del pastor Carlos Rivas, explica la ausencia del acusado y por qué piden sobreseimiento. La audiencia inicial se realiza en el Juzgado 4° de Paz. pic.twitter.com/njO9keY5ci — LPGJudicial (@LPGJudicial) 29 de abril de 2019

Rivas no llegó a la cita en el Juzgado porque no era obligación su presencia. Estuvo representado por sus abogados, Miguel Flores Durel y Elena Fermán, quienes pedían un sobreseimiento definitivo en esta instancia.

"En este caso no existe ningún elemento que compruebe el estado de embriaguez, por lo tanto la conducta es atípica y no puede ser constitutiva de delito", declaró Durel, quien dijo que únicamente hay testimonios de los policías que lo capturaron el Jueves Santo y que por eso seguir con el proceso no era la mejor opción.

La fiscal del caso dijo que no hay prueba científica porque Rivas no quiso someterse al alcotest ni a las pruebas de sangre, pero qué hay testigos de lo sucedido.

"Cuando lo detuvieron él no andaba la tarjeta de circulación del vehículo ni tampoco licencia de conducir. No se sometió a las pruebas por instrucciones de sus abogados, pero los policías sostiene que su estado de embriaguez era evidente", declaró la representante de la FGR.

Ahora la Fiscalía deberá montar el caso con las pruebas que recopile en los próximos 15 días y presentarse a una segunda audiencia en el Juzgado para determinar si el proceso sigue o se detiene de manera definitiva.