Juzgado reanudará en agosto audiencias por masacre de El Mozote

Una corte de El Salvador reanudará el próximo 8 de agosto las audiencias por la masacre de unos 1,000 campesinos en El Mozote (Morazán) en 1982 y por la que son procesados 18 mandos militares, informó hoy a Acan-Efe la organización de derechos humanos Cristosal.

La organización, que colabora con Tutela Legal "María Julia Hernández" en la representación de las víctimas, detalló que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera escuchará entre el 8 y 9 de agosto los testimonios de al menos 5 sobrevivientes de la masacre.

El Mozote, diciembre de 2001: Familiares de las víctimas asesinadas en El Mozote, Morazán, durante una ceremonia de reentierro. Foto: Pedro Linger Gasiglia, archivo.

Dichas audiencias se reanudan después de que el Juzgado de Paz de la localidad de Meanguera, en cuya jurisdicción se perpetró la matanza, realizó en junio pasado una serie de diligencias de inspección de los sitios junto a sobrevivientes.

Un investigador policial inspecciona las ruinas de una casa bombardeada durante la masacre de El Mozote, perpetrada por el ejército salvadoreño en 1981, para delimitar ubicaciones precisas durante los hechos, en Meanguera (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Son al menos 39 testigos los que han declarado desde junio de 2017 en el proceso contra la cúpula del Ejército que comandó buena parte de la guerra civil (1980-1992), y cuyos testimonios fueron verificados con las inspecciones de campo.

"Le pido a Dios que me ayude a que el corazón no se me pudra por odiar a las personas, pero no por eso vamos a dejar de pedir justicia para estos ingratos (militares), que fueron a masacrar a nuestras familias, a tanto niño", dijo la sobreviviente Dorila Márquez durante una de las inspecciones.

Dorila Márquez, sobreviviente de la masacre de El Mozote perpetrada por el ejército salvadoreño en 1981, camina por el predio donde muchos campesinos murieron y otros lograron escapar, en Meanguera (El Salvador). Cada vez que Dorila Márquez cuenta cómo el Ejército de El Salvador asesinó a casi toda su familia en El Mozote en 1981, el dolor se ensaña con ella nuevamente. EFE/Rodrigo Sura

Un censo del Gobierno dado a conocer a finales de 2017 da cuenta de que en El Mozote fueron ejecutadas por el Ejército 986 personas, de las que 552 fueron niños y 434 adultos.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.



20 de mayo del 2016: Familiares reciben las osamentas de sus familiares víctimas de la masacre El Mozote y lugares aledaños. Foto de LA PRENSA/Archivo