Juzgado reitera que Saca debe ser trasladado a un centro penal

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió, por segunda vez, un oficio a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para reiterar que el expresidente de la República Elías Antonio Saca y otros seis exfuncionarios más acusados de corrupción deben ser trasladados desde las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia un centro penal.El oficio que libró el juez Rigoberto Chicas fue enviado a Centros Penales después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el miércoles un escrito para que el juzgado insistiera en que los imputados permanecen desde el 5 de noviembre en las bartolinas de la DAN y deben ser enviados a un penal mientras transcurre la etapa de instrucción.De acuerdo con la oficina de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, el juez Chicas recibió el 23 de diciembre del año pasado una nota del director de Centros Penales, Rodil Hernández, que argumentaba que no podía abrir espacio al expresidente y a los otros seis exfuncionarios porque el sistema penitenciario se encuentra en situación de hacinamiento y no existe ningún penal apto para recibir a Saca y a los exfuncionarios Élmer Roberto Charlaix, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Alberto Herrera, Cesar Daniel Funes y Julio Humberto Rank.Tras la respuesta del director de Penales, el juzgado no insistió en trasladar a los imputados desde las bartolinas de la DAN.Todos los imputados son acusados por el Ministerio Público de los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Estos delitos, según la investigación fiscal, fueron cometidos durante la gestión presidencial de Saca entre los años 2004 y 2009.Según las primeras investigaciones que realizó la fiscalía, Saca y los otros seis exfuncionarios se apropiaron de $246 millones que estaban en una cuenta del Tesoro Público y que fueron a parar a cuentas particulares.La fiscalía aseguró en la audiencia inicial que la familia Saca tiene cuentas en el extranjero, donde supuestamente han guardado parte del dinero desviado de los fondos públicos.Tras la audiencia inicial, el Juzgado Cuarto de Paz decretó que todos los imputados tenían que permanecer en prisión preventiva mientras la fiscalía continúa investigando.