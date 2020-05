Karla Hananía de Varela: "Decidimos hacer una pausa pedagógica para asimilar lo que hemos hecho"

Carla Hananía de Varela apuesta por la educación presencial en esencia, pero es consciente de que por el momento regresar al aula es imposible. La ministra de Educación asegura que trabajan un plan que implica la aplicación de filtros escolares, la compra de insumos como el alcohol gel y mascarillas, los niveles que volverán paulatinamente en concordancia con la reactivación económica y el respaldo de los padres de familia del país.

¿Las clases en la televisión no sustituyen a las plataformas en las que ya se trabajan, ni tampoco las guías?

Es un complemento. Es otra herramienta. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los docentes es que sepan articular las diferentes herramientas. Para eso estamos elaborando una circular para dar instrucciones más claras. Es de lógica que en el momento en que se va a dar una instrucción a un niño, por ejemplo, a los que pueden acceder al sitio web y bajar las guías, no se le va a poner a ver la televisión. Utiliza una cosa o utiliza la otra. Que se priorice para los niños que no tienen internet utilicen la televisión.

¿En la radio solo se desarrollara ese espacio para primera infancia?

En este momento. Es con lo que iniciamos radio, pero la vamos a seguir enriqueciendo. La idea es que los niños y los docentes tengan diferentes instrumentos que no choquen unos con los otros.

¿Tiene la televisión nacional alcance en todo el país?

Estamos en conversaciones con las empresas de cable y tenemos la certeza que a partir del lunes Claro va a incluir varios canales de televisión incluyendo canal diez y estamos en conversación con las otras empresas de cable para que esto tenga cobertura nacional. Este trabajo de la televisión se ha hecho en tiempo récord, en dos meses, hay que reconocer el extraordinario trabajo que ha hecho nuestro equipo de especialistas, además toda la coordinación con el equipo de canal 10 y el despacho de la primera dama.

Con la televisión, las plataformas en internet y las guías en físico ¿se alcanza a cubrir todo el programa escolar?

Tendríamos que cubrir casi el 100 % porque el proceso de formación en línea no lo vamos a parar, en este momento estamos en la formación docente en el uso de la plataforma de Google Classroom, en cuestión de un mes, máximo dos, esperamos tener formado a la totalidad de nuestros docentes, incluyendo docentes del sector privado que nos han pedido participar de la capacitación.

La televisión llega como una herramienta para aliviar la sobrecarga académica de la que tanto se han quejado muchos padres de familia.

La sobrecarga académica es uno de los problemas que hemos tenido desde un principio. En el inicio era comprensible porque no se sabía muy bien cómo actuar. Los docentes entraron en pánico y comenzaron a dejar contenidos como si estuvieran los alumnos en el aula, luego poco a poco se fueron dando cuenta del problema y hemos insistido e incluso hemos dado una dosificación de horas de trabajo según la edad y el grado en el que están los niños.

Pero a estas alturas y después de dos meses seguimos recibiendo denuncias, sobre todo de los colegios privados. La gente está desesperada, los niños están estresados y decidimos hacer una pausa pedagógica para asimilar lo que hemos hecho, hacer una reflexión y que la familia tenga tiempo para ella misma.

¿Las quejas se mantienen?

Hay madres de familia agobiadas que pasan haciendo tareas desde la mañana hasta la noche y no se trata de eso. Yo no sé qué es lo que se necesita para que las direcciones y los docentes de los colegios privados comprendan esta situación. Vamos a tener que tomar medidas de supervisión y de visitas más cercanas a aquellos colegios privados de los cuales tenemos constantemente quejas al respecto.

¿Qué tipos de denuncias reciben?

Hay niños que no tienen tiempo para jugar, padres de familia que no pueden hacer cosas particulares porque deben resolver hasta once tareas de un niño de primer grado. Es una cosa excesiva. Vamos a tomar medidas porque se trata de cuidar la salud mental de los alumnos y las familias. Los niños no están de vacaciones, están confinados (por el covid-19) y hay una gran diferencia en eso. Somos educadores y la educación es mucho más amplia que la transmisión de conocimientos.

Y con todo este contexto: la sobrecarga, el confinamiento, el aislamiento social, el estrés. ¿Se ha hecho un estudio del impacto de la situación en la niñez?

Es prematuro hacer esa evaluación, pero comenzamos ya a ver indicios. Hemos detectado que la violencia intrafamiliar aumentó y nos hemos dado cuenta que la presión, de todo tipo, que tienen los padres muchas veces recae sobre el niño y en ese sentido quiero hacer un llamado a los padres de familia para no maltratar a sus hijos, este no es momento para desquitarse o sacarse la presión con sus hijos, en este momento lo que necesitan es un acompañamiento para aprender con amor, con cariño, ayudarle a que expresen sus emociones.

Usted mencionó que la educación es en esencia presencial y aunque en este momento sea casi imposible volver a la escuela ¿ya se prepara un retorno para el regreso a las aulas?

Nosotros nos preparamos ya para eso, ¿por qué? Porque es un protocolo y un proceso bastante complejo. Tenemos que regresar a la escuela cuando el Ministerio de Salud nos diga que podemos hacerlo, pero en ese momento ¿cuál será la prioridad? Tenemos que tener listas las escuelas, totalmente limpias, desinfectadas. Pero al llegar tenemos que ejecutar los filtros que comenzamos a aplicar cuando inició todo esto y además necesitamos implementos que en aquel momento no teníamos. Tenemos que hacer una inversión bastante significativa en termómetros digitales, en cloro, en alcohol gel, en mascarillas y otros implementos que necesitamos para proteger la salud de nuestros niños y adultos. La salud será el primer elemento por el que nos tenemos que preocupar, luego la salud mental y tercero evaluar lo que hemos logrado transmitir como conocimiento a los niños con todas estas plataformas educativas. Trabajamos en el protocolo que hemos denominado "La Alegría de Regresar a la Escuela" porque después de este confinamiento los niños tienen que regresar con alegría.

El niño al salir del encierro a lo mejor regresará feliz, pero en muchos padres habrá temor por el virus, por rebrotes…

Dentro del protocolo el rol de los padres de familia es fundamental, juegan un rol importante, además nosotros vamos a desarrollar toda una campaña de información para que los padres de familia se sientan confiados y seguros de todas las medidas que tomamos para proteger a sus hijos. Habrá unos padres más involucrados que otros, pero los que no pueden involucrarse sabrán que hay otros padres que apoyan en el proceso de regreso.

Y al comenzar a desescalar la cuarentena, con el regreso de muchos padres a los trabajos no se corre el riesgo que el niño sin apoyo en casa se distraiga de los contenidos.

Tal vez con los más pequeños, pero en ese sentido también analizamos cuales son aquellos ciclos que tienen que regresar primero para que estén armonizados, precisamente, con la apertura progresiva de la economía. Es todo un ensamblaje articulado uno con el otro, es bastante complejo, pero todos, todos, en este gobierno estamos trabajando para que la población esté protegida.

La parte de los insumos como el alcohol gel y las mascarillas no estaban contemplados en el presupuesto del Ministerio...

Son varios millones para poder proteger a nuestros niños y niñas y yo espero que los señores diputados reflexionen sobre la necesidad de aprobar estos fondos y trabajar para combatir a un solo enemigo. En el sistema educativo vamos a necesitar recursos para adecuar las escuelas y prevenir los contagios.

¿Cómo queda la situación de las escuelas que se planificaba reconstruir?

Como el Ministerio de Hacienda ha informado todos hemos sufrido importantes recortes en nuestros presupuestos para atender lo prioritario que es salvar vidas en este momento. Afortunadamente antes de la pandemia ya habíamos adelantado algunos convenios en el área de infraestructura lo cual nos va a permitir continuar atendiendo por lo menos 200 escuelas más en alianza con FEPADE y estamos recurriendo a la empresa privada para atender ciertas necesidades básicas para que las escuelas estén en condiciones de recibir a los niños.

¿Qué problemas son prioridad en este momento para atender?

Hay algunas escuelas que no tienen agua y vamos a trabajar con ANDA para que se les instale porque el agua es prioridad para enfrentar la pandemia. Ya comenzó el invierno y hay otras escuelas que necesitan intervención porque los techos no están en condiciones. Es un colador. Se trabajará con FEPADE y la empresa privada .

¿La cuarentena dará tiempo para intervenir estos problemas?

La inversión en infraestructura en el sector educativo nunca fue contundente, nosotros habíamos dispuesto este año $28 millones solo para infraestructura, esos fondos ya no los tenemos, solo los convenios firmados. Me parece curioso que algunos diputados hagan cuentas alegres y dicen que a Educación le sobra tanto, cuando realmente no conocen nuestro presupuesto y nuestra ejecución, yo recomendaría que se sienten con nosotros para que reconozcan como realmente estamos y que necesidades tenemos.

¿Una fecha específica para el regreso al aula no hay todavía?

No lo hay. Dependen de la evolución de la pandemia y de lo que el Ministerio de Salud nos indique. En el momento que nos digan ustedes pueden abrir las escuelas, vamos a comenzar paulatinamente. No es un protocolo de regreso masivo, en algunos países incluso se ha tenido que volver a cerrar, tenemos que ser cautelosos y responsables con la apertura de las escuelas.