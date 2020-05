Kathy sueña con ser artista del dibujo y la pintura

Con muchos colores, suaves movimientos y delicadeza, Katherine de la Paz Iglesias Mendoza, pinta cada detalle de sus cuadros. En algunos escribe frases, en otros hace figuras animadas. Ella es una joven talentosa y soñadora, quien a través de su creatividad y el deseo de superación ha buscado la manera de poder salir adelante en sus estudios.

Todas las tardes en la sala de su casa en el caserío Lajitas, cantón San Juan de la Cruz, municipio de Yamabal, Morazán, Katherine prepara los lienzos y acrílicos y plasma su creatividad e ingenio en sus cuadros. La artista de 18 años, actualmente estudia a distancia segundo año de bachillerato en el Instituto Nacional de San Francisco Gotera.

Kathy, como es conocida, desde muy pequeña fue apasionada por el mundo del arte. Empezó a dibujar desde los seis años, pero debido a que vive en una zona rural, se le dificultaba viajar hasta la cabecera departamental para recibir clases de pintura. Debido a esto optó por obtener las competencias de manera personal, y convertirse en una dibujante autodidacta. "Empecé a hacer las cosas por mi propia cuenta, a través de la creatividad y sobre todo con la iniciativa de querer aprender a hacer pinturas. Hago diferentes tipos de obras y me encanta pintar, todo me sale de la imaginación y de los sentimientos" explicó.

La situación económica impidió por un tiempo que la joven ejerciera dichas habilidades, pero hace poco tiempo ha comenzando a recibir apoyo.

Kathy, es una joven dedicada a su pasatiempo y a las tareas del hogar, estudia y ayuda a su mamá a hacer tortillas, las cuales sale a vender, y por las mañanas se levanta a alimentar a las vacas y gallinas.

"Me levanto temprano a darle comida al ganado y las gallinas que tiene mi abuela, luego me pongo a ayudarle a mi mamá a hacer tortillas y salgo a venderlas. Por las tardes es que me quito el estrés y me pongo a pintar, ahorita no tengo pintura se me acabaron y no he podido comprar, pero cuando tengo hago tiempo y hago eso", comentó Kathy.

Las muchas metas por cumplir y el deseo de seguir superándose llevaron a Katherine a vender sus cuadros. A través de estos obtiene ingresos extras y ayuda a su familia con los gastos de la casa.

"Cuando salga del instituto quiero estudiar diseño gráfico o arquitectura, pero sé que es una carrera muy cara y no sé si podrá, pero también sueño con ser pintora y aprender más. Tengo cuadros desde $5 hasta $20 ahí depende del tamaño y tipo de pintura", dijo la joven.

Agregó que le gustaría especializarse en pintura y uno de sus sueños es ser un puente para aquellos jóvenes que no cuenten con los recursos económicos necesarios para continuar sus estudios, instruyéndolos en la idea de cómo hacer arte con pintura.