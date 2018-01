La Alcaldía de Santa Tecla está en una situación inviable”

Vicente Coto dice que tiene claros los objetivos que desarrollará si gana la alcaldía de Santa Tecla el próximo 4 de marzo. Para por la buena utilización de los recursos, la transparencia y la participación de los sectores tecleños. El candidato, que dice no estar afiliado al FMLN, sino aliado, cree que la actual administración de Roberto d’Aubuisson tiene muchas fases que no son bien implementadas y caen en el margen ilegal.

¿Cómo nacen sus aspiraciones para competir por la Alcaldía de Santa Tecla?

Yo tengo cerca de 40 años de ejercicio profesional, desde que comencé a trabajar he tenido una vocación de servicio hacia la comunidad, he tenido ya tres funciones en el área pública y en las tres lo que me movió fue la oportunidad de poder apoyar, en diferentes aspectos, a la población. De hecho, las dos últimas, que son las más próximas, una como presidente del Instituto de Rehabilitación me puso en contacto con un sector que es bastante descuidado; la segunda es la Dirección de Medicamentos, que fue también tema para disminuir la carga de los precios de los medicamentos por un lado y mejorar la calidad. Yo termino mi actividad en la Dirección de Medicamentos después de seis años de gestión y se da la oportunidad de servir a la población tecleña y de inmediato comenzamos a hacer una exploración. Lo que encontré me alarmó mucho, prácticamente la comuna tecleña, después de venir de una situación de viabilidad desde el punto de vista administrativo, en este momento se encuentra ya colapsada, inviable.

¿Cómo pudo confirmar que la comuna es inviable?

Tenemos el informe del desarrollo de 2001 hasta el 2016 y para dar datos concretos en el área de remuneraciones comienza de $6.6 millones y en el año 2017 a más de $14 millones, entonces se ha duplicado.

En el gasto social tenemos que en el 2015 había $1.6 millones y en el 2017 $1.2 millones. El incremento de remuneraciones se está costeando a través de los pagos de tasas e impuestos. La tasa de videovigilancia, por cierto recién acabo de presentar un recurso de inconstitucionalidad, no está pagando un mejor servicio de videovigilancia, sino que está pagando salarios.

¿Cuál es su proyecto para sanear una comuna que usted mismo define como inviable?

Pasa por una reestructuración del plan presupuestario. Primero, habrá que eliminar todos los cobros que son ilegales. Hay que hacer una reestructuración del presupuesto. No puede gastar lo que no recibe, hay que acomodarse al presupuesto, en el año de 2016 hay un déficit de $5.5 millones. Con la actual estructura presupuestaria no puede gestionar una alcaldía. Hay que hacer todas las modificaciones necesarias.

Habla de cobros ilegales, han confirmado que existen otros.

Hay algunos cobros que se hacen fuera de la alcaldía. Hay un patronato que está cobrando algunos servicios que da la municipalidad, pero que los cobra este patronato. Ese dinero como no existe contabilidad ni auditoría, no podemos decir de cuánto estamos hablando, pero en el caso que sean servicios que de la municipalidad el ingreso tiene que llegar a la municipalidad no se puede ingresar a un patronato.

El otro ejemplo es el de los vendedores, a los que se les cobra entre $5 y $15 dólares diarios y solo se les da un recibito.

Al reajustar pierde el ingreso de los que llama cobros ilegales. Si restructura, debe de revisar el personal a disposición y si es inviable. ¿Por que apostar a algo que es difícil administrar?

Lo primero que hay que definir es que la gestión para que funciones debe de estar apegada a derecho. Hay que hacer un ajuste de la estructura del presupuesto a fin de que la alcaldía cumpla con los objetivos que tiene que cumplir con el personal necesario y si hay necesidad de hacer un ajuste en el personal, hay que hacerlo.

Y su equipo tiene pruebas concretas de los cobros ilegales.

Por supuesto, incluso copia de los recibos, no me puedo aventurar a hablar cosas de las que no tenemos pruebas. Hay gente que se abstiene de hacer comentarios, pero han circulado en las redes sociales copias, tenemos copias de que son comprobantes de pagos y no facturas.

¿Cómo comprobar que son de la alcaldía si son copias?

En el patronato existe esa figura de que están cobrándose los fondos de esa forma. Si van a pasar consulta a la clínica, lo que le dan es un recibo, es el patronato que le cobra. Y en una clínica municipal y al pedir la auditorías no existen, no existe control de lo que recibe. No existen documentos legales que amparan esos pagos.

¿El patronato tiene base legal?

Sí, es que el problema no es si el patronato es legal, el problema surge cuando comienzan a percibir fondos municipales y de estos no da ninguna cuenta. Es como el asocio con Data Solutions, que ha vestido con maquillaje para cobrar impuestos. Es interesante porque supuestamente la razón por la que se establece Data Solutions es porque había una mora en el pago de impuestos y tasas de $1.5 millones; sin embargo, después del trabajo de Data la mora se ha cuadriplicado.

Si gana la alcaldía, no teme encontrar una comuna en crisis.

Yo he estado acostumbrado a estos desafíos. Lo que hay que hacer es dejar de tener a un político que jamás ha ejercido labores administrativas al frente de una comuna. Si lo que tiene que hacerse es una planificación cuidadosa, se tiene que tomar las medidas valientes que hay que tomar y a eso no le temo, en el sentido que hay que ajustar el presupuesto a lo que son los ingresos.

Al hablar de políticos que no han ejercido la parte administrativa, no cae usted en ese marco al ser doctor de profesión.

Yo tengo una maestría de administración financiera; sin embargo, la mejor maestría que se puede tener es el ejercicio del trabajo. No me refiero a la profesión que tiene, sino al trabajo que ha desempeñado. Usted sabe que Roberto d’Aubuisson estuvo en la Asamblea Legislativa y ahí desarrolló su trabajo, en la Asamblea Legislativa no se administra absolutamente nada. A lo mejor Roberto puede tener gente competente a su alrededor, pero no los escucha.

Acaba de mencionar equipo competente y suena a asesores. ¿Cuántos asesores serían suficientes en su planilla municipal?

Nosotros vamos a tener en Santa Tecla más de 100,000 asesores.

¿No, pero a los qué le pagaría?

Cuando tiene una alcaldía en la que los gerentes tienen asesores ¿qué quiere decir? Que ha escogido mal los gerentes. Que es lo que ha pasado en Santa Tecla, que los gerentes tienen asesores. Si al gerente financiero le contrata asesores en finanzas entonces mejor deje al asesor.

¿Y como está su afiliación al FMLN para la candidatura?

Yo no soy afiliado al FMLN.

Pero tendría que estar afiliado para la candidatura.

No, no, yo soy aliado del FMLN. Yo comencé a trabajar en el Gobierno de Mauricio Funes y ahí comencé a conocer al equipo de trabajo que estaba designado para el Ejecutivo. Cuando el FMLN me ofrece la candidatura creo que existe la verdadera identidad para trabajar en este proyecto. Insisto, yo no soy miembro del FMLN y en mi calidad de aliado del FMLN es que voy en esta candidatura.

Un punto cuestionado es el de las campañas adelantadas. ¿Qué piensa al respecto, hace campaña adelantada?

Entramos a un terreno que es bien difícil. En primer lugar porque una de las cosas que hay que entender es que el trabajo político debe ser permanente en la población, el problema es que los mismo políticos se han encargado de desprestigiar el trabajo político. El trabajo que hicimos el año pasado lo hicimos en horas no laborales. Pero me dicen que estaba pensando una candidatura. Claro que sí. Pero entonces en qué momento recababa la información necesaria si aún no hay campaña. Tenía que hacer un análisis de lo que hizo Roberto d’Aubuisson y de lo que no hizo. Hay que escuchar a la familia tecleña y preparar mi plataforma y presentarla cuando inicie la campaña.

¿Cómo evitar caer el típico desorden de regalar víveres, juguetes, visitar mercados y que pasa solamente en estos momentos electorales?

Primero hay que tener respeto por la dignidad del ser humano. Lo que yo he hecho es un diagnóstico lo más objetivo que se pueda y hemos utilizado datos de la misma alcaldía y los presentamos a la población, con nombre y apellido, no trato de visualizar a Roberto como persona, sino lo que hace como empleado público, y juzgar esas obras.

¿Usted cree que hay corrupción en el país?

Yo creo que hay corrupción en el país. Si un agente del CAM le quita un canasto a una vendedora en Santa Tecla y para que se lo devuelva tiene que pagarle, ¿eso cómo se llama? Es generalizada en la sociedad. Cuando un empleado llega tarde a su trabajo y otro le marca la tarjeta, ¿eso como se llama?

¿Y corrupción en la clase política?

Sí y esto tiene ya su historia. Tenemos expresidentes de la república presos o no han podido dar cuentas de su dinero. Cómo es posible que tenga ingresos de $10 millones y salario de $3,000. Hay corrupción.

¿Usted cree que los cuestinamientos por su título o por la legitimidad de este es campaña sucia?

Si hablamos de cosas sucias podemos pasar horas, si algo he entendido claramente, es que se tienen que hacer las cosas bien. Eso es parte de la ética. A esos troles, creo que se les llama, que se establecen incluso desde la Alcaldía de Santa Tecla, no les prestamos atención.

¿Y está seguro que hay troles en la Alcaldía de Santa Tecla?

Tengo la evidencia circunstancial. Yo creo que aquí en el tema de informática todavía estamos en pañales, pero a mí me parece que alguien que tenga la habilidad para llegar donde se origina eso puede tener las identificaciones. Creo que eso no sería difícil. Tenemos la evidencia circunstancial, pero es muy difícil sin el apoyo de la Fiscalía tener una investigación y de dónde salen esas cuestiones. Lo que sí le puedo decir es que hay un grupo de comunicadores en la alcaldía y uno se pregunta: ¿y ellos qué hacen?