La Asunción se escapaen la zona oriental

La zona oriental de la Segunda División encontró un equipo capaz de ponerle freno al Independiente, actual campeón de la categoría, y este habita en La Unión. La Asunción de Anámoros reforzó su liderato del grupo C de la liga de plata en la jornada del pasado fin de semana.Los unionenses sumaron tres puntos más al vencer como visitantes al Platense por 1-2. Tras el triunfo ante los de Zacatecoluca, La Asunción alcanzó 19 puntos, para superar en dos al Fuerte San Francisco, que derrotó 0-1 al Firpo y llegó a 17 para desplazar al Independiente del puesto de escolta del líder.Precisamente el campeón defensor de la liga de plata sufrió un segundo tropiezo consecutivo en el campeonato, ya que no logró pasar del empate a cero en su visita al Jocoro. Así, luego de dos empates consecutivos, los pupilos del uruguayo Rubén Alonso descendieron al tercer lugar del grupo con 15 puntos, los mismos que tiene Jocoro, que es cuarto por diferencia de goles.Las cosas se ponen complicadas para los del Jiboa, ya que pisándole los talones quedaron el Aspirante y el Topiltzín, ambos con 13 puntos. Estos últimos, precisamente, son el próximo rival de los camoteros en la jornada 10, en la que los Fantasmas del Jiboa ya no pueden permitirse mayores tropiezos para no perder la estela del Asunción en el resto del campeonato.