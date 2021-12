La Calzada: sin información sobre covid-19 y sin acceso a salud pública

En casi dos años de pandemia, el Gobierno ha emitido una diversidad de mensajes sobre el covid-19 y entre ellos su "exitosa estrategia de vacunación". Pero esos mensajes no calan en la isla La Calzada, ubicada en San Luis Herradura, a unos 66 kilómetros de San Salvador.

En esa isla, la información certera sobre el covid-19 es limitada, así como el acceso a la salud pública, al punto de que algunos pobladores, aunque han visto a varios enfermar, no creen en la gravedad del SARS-Cov-2. "Lo que es aquí en la comunidad, las personas salen y no pasa nada. Todo está aquí", dice Dinora Maravilla, llevándose el dedo a la sien.

Es 5 de noviembre. Dinora es una de las pasajeras de una lancha que conecta a La Calzada con San Luis La Herradura. Vive de sacar curiles y hasta esa fecha ni ella ni su familia se ha vacunado. "Si no me ponen un cuchillo a la fuerza, yo no me la pongo", dice.

Sobre La Calzada no hay información oficial actualizada. El último diagnóstico del Ministerio de Salud (MINSAL) data de 2013 y contabilizó 1,364 habitantes en sus cinco caseríos: El Ranchón, Quislua, La Hacienda, La Orilla y La Pacoya. La mayoría, como Dinora, se dedican a curilear y punchear, una labor que deja entre $6 y $12 al día teniendo un poco de suerte.

Gertrudis Morán también vive en La Calzada, pero ella ya se vacunó. Reconoce que es importante hacerlo, pero también admite que no todos sus vecinos piensan igual. "Hay bastantes personas que no se han vacunado. Hay unas que no quieren, porque dicen que con la primer vacuna se van a morir por los síntomas que da", dice.

Las palabras de Gertrudis confirman lo dicho por dos encuestas. Un estudio de Grupo de Diarios América (GDA) y Tendencias Digitales, realizado entre abril y junio de este año, reveló que el 41 % de los salvadoreños que no está de acuerdo con vacunarse dice no tener información suficiente sobre los efectos secundarios de la vacuna. Otra encuesta, realizada por la Universidad Francisco Gavidia (UFG) en agosto, muestra que el 21.7 % de los no vacunados dijo tener temor a sufrir una reacción no deseada.

"El Gobierno está sumamente alejado de la realidad", sostiene el comunicador y especialista en datos, Omar Luna. La mayoría de mensajes sobre el covid-19 y la vacuna se han enviado a través de redes sociales, sin tomar en cuenta que no todos los salvadoreños tienen un teléfono inteligente, acceso a Internet o incluso una cuenta en una red social, agrega.

"Hay algunas instituciones de Gobierno que divulgan que la campaña de vacunación es un éxito, pero eso es lo que dice la red social (...), cuando va a las comunidades, se da cuenta que la realidad es otra", apunta.

El epidemiólogo Alfonso Rosales coincide con Luna. A su juicio, al Gobierno le ha faltado una estrategia de comunicación de riesgo en toda la pandemia, que esté enfocada en mejorar y reforzar el conocimiento de la población sobre la enfermedad, pero también hacerla partícipe de la contención de la enfermedad y de la vacunación misma.

Incluso, el médico considera que el MINSAL, antes de comenzar la vacunación, debió haber realizado un estudio para conocer cuál era la percepción de la población sobre el fármaco, "para tratar de averiguar qué porcentaje de personas estaban reacias a ponerse la vacuna y cuál era la principal razón por la cual no se querían poner esa vacuna", explica.

Una unidad de salud abandonada

Si La Calzada tiene suerte, la unidad de la salud abre una vez al mes, cuando llega la promotora de salud de la unidad de salud de San Luis La Herradura. "Cada mes o cada dos meses vienen de la unidad de salud de (San Luis) La Herradura a dar consulta aquí, pero solo a las embarazadas, niños y a los de tercera edad. Los demás no contamos con eso, a nosotros no nos atienden", afirma Gertrudis.

El resto del tiempo, el lugar permanece cerrado, con alguna que otra botella vacía de cerveza abandonada. "Mire que esa (la unidad de salud) la venimos pidiendo, pero nada, no nos sale nada", dice una lugareña con una sonrisa de resignación. La alcaldía de San Luis la Herradura confirmó a este periódico que, hasta el 5 de noviembre, no tenían proyectos para solventar esta carencia en la isla.

La falta de un establecimiento de salud ha impedido que varios se vacunen e incluso reciban atención médica adecuada durante la pandemia. Salir de la isla implica pagar transporte para llegar al muelle, luego viajar unos 20 minutos en lancha hacia San Luis La Herradura. Dicho de otra forma, salir o entrar de emergencia significa gastar no menos de $40, que significa a casi una semana de trabajo para quien gana unos $7 diarios.

Aunque el 16 de octubre el MINSAL lanzó la vacunación casa por casa, los habitantes de La Calzada afirman que solo llegaron una vez el 17 de mayo – un hecho que fue documentado por las redes sociales de la Secretaría de Prensa y del mismo ministerio - , y hasta el 5 de noviembre no había ocurrido otra visita.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha informado si ha realizado estudios sobre la renuencia a la vacunación o sobre los resultados de su estrategia casa por casa y, si los ha hecho, no ha divulgado los hallazgos. Mientras tanto, el ritmo diario de la inmunización se ha reducido y los datos oficiales muestran que aún hay más de 1.2 millones de personas que, a pesar de estar habilitadas para vacunarse, no han recibido ni una dosis.

Comunicación. En La Calzada no hay acceso a línea telefónica y menos a internet.